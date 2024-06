«Wir sind Venom» – Trailer zu finalem Film mit Tom Hardy veröffentlicht

«Venom» kehrt zurück – Sony hat den ersten Trailer für den finalen Film in der «Spider-Man»-Bösewicht-Trilogie veröffentlicht. Tom Hardy spielt Eddie Brock.

Der Film heisst «The Last Dance» (deutsch: Der letzte Tanz) und soll die Geschichte über den Bösewicht im Spider-Man-Universum zu Ende erzählen.

In der Beschreibung zum Film heisst es, dass «Eddie und Venom auf der Flucht sind. Gejagt von ihren beiden Welten und mit dem Netz, das sich schliesst, sind die beiden gezwungen, eine verheerende Entscheidung zu treffen, die den Vorhang über Venoms und Eddies letztem Tanz fallen lassen wird.»

Im Trailer ist zu sehen, wie Hardy sich einem riesigen ausserirdischen Wesen von Venoms Heimplaneten stellen muss und gleichzeitig von Regierungsagenten gejagt wird. Es gibt jede Menge Symbionten-Action und eine Szene, in der Hardy auf einem superschnellen, Venom-isierten Pferd reitet.

Plakat für «Venom: The Last Dance». Bild: sony pictures

Fans sahen einen ersten Teaser für den Film zum ersten Mal in der Post-Credit-Scene von «Spider-Man: No Way Home». Darin bekam der Bösewicht die Auswirkungen von Dr. Stranges (gespielt von Benedict Cumberbatch) verrücktem Multiversum-Zauber zu spüren, der verschiedene Spider-Man-Bösewichte in das MCU transportierte. Am Ende von «Venom: Let There Be Carnage» wurde der symbiotische Bösewicht in das MCU teleportiert und sah Tom Hollands Peter Parker in einer Newssendung, aber in «No Way Home» wird er in sein Universum zurückgezappt – aber nicht ohne ein klebriges Stück seines Symbionten zurückzulassen.

Neben Hardy sind «Ted Lasso»-Star Juno Temple und «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»-Darsteller Chiwetel Ejiofor zu sehen. Weiter zum Cast gehören Rhys Ifans, Stephen Graham, Peggy Lu und Clark Backo.

Regie führt Kelly Marcel, die bereits als Autorin an der «Venom»-Trilogie gearbeitet hat. Dieser Film ist ihr Regie-Debüt. Marcel hat gemeinsam mit Hardy das Drehbuch geschrieben. Hardy fungiert neben Marcel, Avi Arad, Hutch Parker, Amy Pascal und Matt Tolmach ebenfalls als Produzent.

Der Film startet am 24. Oktober 2024 in den Deutschschweizer Kinos.

Trailer auf Englisch:

Trailer auf Deutsch:

(cmu)

