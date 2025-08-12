sonnig24°
Rambo: Noah Centineo übernimmt Stallone-Rolle

Noah Centineo arrives at the premiere of &quot;Warfare&quot; on Thursday, March 27, 2025, at the DGA Theater in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Noah Centineo
Noah Centineo übernimmt die Rolle des John Rambo.Bild: keystone

Er ist der neue «Rambo»

Der Stallone-Kultcharakter soll künftig von Noah Centineo dargestellt werden.
12.08.2025, 05:4712.08.2025, 11:10
Mehr «Leben»

Hollywoodstar Sylvester Stallone (79) machte die Figur berühmt: Fünfmal verkörperte der US-Schauspieler in der «Rambo»-Filmreihe den traumatisierten, wortkargen Kriegsveteranen John Rambo.

Nun soll die Vorgeschichte ins Kino kommen – und Landsmann Noah Centineo (29) die ikonische Rolle übernehmen, wie US-Branchenblätter berichten. «The Wrap» zufolge ist der Finne Jalmari Helander («Big Game», «Sisu») als Regisseur an Bord.

Einzelheiten der Story sind noch unter Verschluss. Den Berichten zufolge dreht sich «John Rambo» um den Einsatz des jungen Soldaten als Mitglied der Spezialeinheit Green Berets während des Vietnamkriegs. Die Produktion soll demnach Anfang kommenden Jahres beginnen. Stallone sei nicht an dem Projekt beteiligt, berichtete «Deadline.com».

Stallone war Mitte 30, als der Originalstreifen «Rambo» 1982 in die Kinos kam. Weitere vier Male verkörperte er den Vietnam-Heimkehrer und Einzelkämpfer, zuletzt 2019 in «Rambo: Last Blood» unter der Regie von Adrian Grunberg. Im fünften Teil lebt Rambo schon lange zurückgezogen auf einer Ranch im Südwesten der Vereinigten Staaten.

Centineo ist unter anderem durch seine Rolle als CIA-Anwalt in der Netflix-Serie «The Recruit» bekannt. An der Seite von Dwayne Johnson spielte er 2022 in dem Superheldenstreifen «Black Adam» mit. (sda/dpa)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Der Mann aus der Tardis
12.08.2025 07:58registriert Juni 2025
Muss das sein?
Rambo, der erste Film war richtig gut. Es ging da auch mehr darum wie die US Gesellschaft mit den Vietnam Veteranen umging.
Nachher hat man diese Idee komplett Ignoriert und dumpfes Action Kino daraus gemacht. leider.
Deshalb braucht es davon nicht wirklich mehr.

Aber die Idenlosigkeit von Hollywood ist ja immer drastischer.
Bald kommt der Film zur vorgeschichte der Titanic, mit Epischer Libesgeschichte von zwei Werftarbeitern zu ihren Werkzeugen.
233
Melden
Zum Kommentar
18
