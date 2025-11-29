bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Diese Film-Easter-Eggs sind dir garantiert nicht aufgefallen

Easter-Eggs in Filmen, die dir vermutlich entgangen sind

29.11.2025, 06:0629.11.2025, 06:06

Filmemacher hinterlassen in ihren Werken gerne kleine Bonus-Jokes oder Hinweise auf andere Filme oder auf das echte Leben. Um diese Easter-Eggs zu erkennen, musst du manchmal ganz genau hinschauen.

«Final Destination: Bloodlines»

Das Kennzeichen des Autos des Paares in der Anfangsszene lautet FL8-18E. Flug 180 war der Flug in «Final Destination» und ist eine wiederkehrende unheilbringende Zahl in der Filmreihe.

final destination https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1ldnhcz/final_destination_bloodlines_2025_the_license/
Bild: reddit

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

Der letzte Satz von Hiccup ist der erste Satz in der Buchvorlage.

how to train your dragon https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1l3zs8u/in_how_to_train_your_dragon_the_hidden_world_2019/
Bild: reddit

«Mr. Peabody & Sherman»

In einer Szene ist im Hintergrund zu sehen, wie Bill Clinton mit Mona Lisa flirtet.

mr peabody &amp; sherman https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1lf8090/in_mr_peabody_sherman_2014_during_the_climax_bill/
Bild: reddit

«Sinners»

Die Kleidung der Zwillinge spiegelt die Banden wider, denen sie in Chicago beigetreten sind. Stack trägt einen Fedora und einen Nadelstreifenanzug, was auf die italienische Mafia verweist, die die South Side kontrollierte. Smoke hingegen trägt eine Schiebermütze und einen Tweedanzug, was auf die irische Mafia verweist, die die North Side kontrollierte.

sinners https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1l2hb1q/in_sinners_2025_the_twins_clothing_reflect_the/
Bild: reddit

«Until Dawn»

Auf einem der Vermissten-Poster ist der Regisseur des Filmes, David F. Sandberg, zu sehen.

until dawn https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1ku5ntf/in_until_dawn_2025_one_of_the_missing_person_in/
Bild: reddit

«The Hobbit: The Battle of the Five Armies»

Die Gemälde, auf denen Bilbos Eltern zu sehen sind, sind durch Peter Jackson und seine Frau inspiriert.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1j0645h/in_the_hobbit_the_battle_of_the_five_armies_2014/
Bild: reddit

«Deadpool & Wolverine»

In diesem Marvel-Film kommt ein Orthopädiegeschäft namens Liefeld's vor. Dieses wurde nach Rob Liefeld, dem Schöpfer der «Deadpool»-Comics, benannt. Liefeld wurde dafür kritisiert, dass er in seinen Comics Füsse nicht richtig zeichnen kann.

deadpool &amp; wolverine https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1fwqfbc/in_deadpool_wolverine_2024_an_orthopedic_store/
Bild: reddit

«Sonic the Hedgehog 2»

Der Team-Sonic-Powerbump hat die gleiche Formation wie das «Sonic Heroes»-Logo.

sonic the hedgehog 2 https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1ih1iz9/in_sonic_the_hedgehog_22022_the_team_sonic_power/
Bild: reddit

«Smile»

Die Produzenten haben über den ganzen Film hinweg immer wieder Smileys platziert. Ein Beispiel ist dieses Foto von Trevor, das im Verlaufe des Films wechselt: Er lacht mehr als zuvor.

smiley https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1gj61ky/in_smile_2022_the_production_designer_planted/
Bild: reddit
smiley https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1gj61ky/in_smile_2022_the_production_designer_planted/
Bild: reddit

«Despicable Me 4»

Grus Autonummer ist das Erscheinungsdatum des ersten Filmes der Reihe am 09/07/10. DM am Anfang steht für «Despicable Me».

despicable me 4 https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1f3nr4m/in_despicable_me_4_2024_at_000154_grus_car_number/
Bild: reddit

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl»

Der Bauer aus «Shaun the Sheep» hat einen Gastauftritt.

wallace and gromit https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1hndax0/wallace_and_gromit_vengeance_most_fowl_2024_the/
Bild: reddit
16 erinnerungswürdige Cameos in Filmen und Serien

«Inside Out 2»

In diesen Pixar-Film haben die Macher ein bekanntes Meme eingeschleust.

inside out 2 distracted boyfriend meme https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1exsa91/i_found_the_distracted_boyfriend_meme_in_inside/
Bild: reddit

«Interstellar»

Auf dem Tisch im Konferenzzimmer der Nasa ist ein Buch über Gravitation zu sehen. Co-Autor dieses Buches ist Kip Thorne, der auch als Berater und Produzent an «Interstellar» beteiligt war.

interstellar https://www.reddit.com/r/MovieDetails/comments/1l7af34/in_interstellar_2014_the_physics_textbook/
Bild: reddit

«Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark»

Als Indy die Bundeslade findet, sind R2-D2 und C-3PO zu sehen. Eine Anspielung auf Harrison Fords Rolle in «Star Wars».

indiana jones https://x.com/FilmEasterEggs/status/1275490672963772416
Bild: x

«Joker»

Die Krankenwagen von Gotham zeigen Arthurs Verwandlung in den Joker und spiegeln sein Gesicht und sein Lachen wider.

joker https://x.com/FilmEasterEggs/status/1215067475013824512/photo/2
Bild: x

«Star Wars: The Phantom Menace»

Auf dem Schrottplatz von Watto steht eine Rettungskapsel aus «2001: A Space Odyssey».

star wars https://x.com/FilmEasterEggs/status/1346181392514781186
Bild: x

«Baby Driver»

Das Herz-Graffiti im Hintergrund verändert die Farbe von schwarz zu rot, nachdem Baby sich verliebt hat.

baby driver https://x.com/FilmEasterEggs/status/1248534296412876801
Bild: x

«Back to the Future»

Marty und Doc treffen sich zum ersten Mal im Einkaufszentrum Twin Pines Mall im Jahr 1985. Doch als Marty im Jahr 1955 ankommt, fährt er versehentlich eine Kiefer um. Als er zurück im Jahr 1985 ist, heisst der Ort Lone Pine Mall.

back to the future
Bild: x

(cmu)

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 crazy Visual Effects, die Bock auf Kino machen
1 / 27
24 crazy Visual Effects, die Bock auf Kino machen
«Game of Thrones»
quelle: pinterest
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie ein Kino Streaminganbietern mit Stricken den Kampf ansagt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt
Anna-Maria Ferchichi hat am Freitag überraschend bekannt gegeben, nicht mehr mit Bushido zusammenzuleben. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.
Nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren leben Anna-Maria Ferchichi und der deutsche Rapper Bushido nicht mehr zusammen. Das hat die Influencerin am Freitag in einer Instagram-Story bekanntgegeben. Darin spricht sie von einer «schwierigen Phase» und dem «Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen.»
Zur Story