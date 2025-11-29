Easter-Eggs in Filmen, die dir vermutlich entgangen sind

Filmemacher hinterlassen in ihren Werken gerne kleine Bonus-Jokes oder Hinweise auf andere Filme oder auf das echte Leben. Um diese Easter-Eggs zu erkennen, musst du manchmal ganz genau hinschauen.

«Final Destination: Bloodlines»

Das Kennzeichen des Autos des Paares in der Anfangsszene lautet FL8-18E. Flug 180 war der Flug in «Final Destination» und ist eine wiederkehrende unheilbringende Zahl in der Filmreihe.

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

Der letzte Satz von Hiccup ist der erste Satz in der Buchvorlage.

«Mr. Peabody & Sherman»

In einer Szene ist im Hintergrund zu sehen, wie Bill Clinton mit Mona Lisa flirtet.

«Sinners»

Die Kleidung der Zwillinge spiegelt die Banden wider, denen sie in Chicago beigetreten sind. Stack trägt einen Fedora und einen Nadelstreifenanzug, was auf die italienische Mafia verweist, die die South Side kontrollierte. Smoke hingegen trägt eine Schiebermütze und einen Tweedanzug, was auf die irische Mafia verweist, die die North Side kontrollierte.

«Until Dawn»

Auf einem der Vermissten-Poster ist der Regisseur des Filmes, David F. Sandberg, zu sehen.

«The Hobbit: The Battle of the Five Armies»

Die Gemälde, auf denen Bilbos Eltern zu sehen sind, sind durch Peter Jackson und seine Frau inspiriert.

«Deadpool & Wolverine»

In diesem Marvel-Film kommt ein Orthopädiegeschäft namens Liefeld's vor. Dieses wurde nach Rob Liefeld, dem Schöpfer der «Deadpool»-Comics, benannt. Liefeld wurde dafür kritisiert, dass er in seinen Comics Füsse nicht richtig zeichnen kann.

«Sonic the Hedgehog 2»

Der Team-Sonic-Powerbump hat die gleiche Formation wie das «Sonic Heroes»-Logo.

«Smile»

Die Produzenten haben über den ganzen Film hinweg immer wieder Smileys platziert. Ein Beispiel ist dieses Foto von Trevor, das im Verlaufe des Films wechselt: Er lacht mehr als zuvor.

«Despicable Me 4»

Grus Autonummer ist das Erscheinungsdatum des ersten Filmes der Reihe am 09/07/10. DM am Anfang steht für «Despicable Me».

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl»

Der Bauer aus «Shaun the Sheep» hat einen Gastauftritt.

«Inside Out 2»

In diesen Pixar-Film haben die Macher ein bekanntes Meme eingeschleust.

«Interstellar»

Auf dem Tisch im Konferenzzimmer der Nasa ist ein Buch über Gravitation zu sehen. Co-Autor dieses Buches ist Kip Thorne, der auch als Berater und Produzent an «Interstellar» beteiligt war.

«Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark»

Als Indy die Bundeslade findet, sind R2-D2 und C-3PO zu sehen. Eine Anspielung auf Harrison Fords Rolle in «Star Wars».

«Joker»

Die Krankenwagen von Gotham zeigen Arthurs Verwandlung in den Joker und spiegeln sein Gesicht und sein Lachen wider.

«Star Wars: The Phantom Menace»

Auf dem Schrottplatz von Watto steht eine Rettungskapsel aus «2001: A Space Odyssey».

«Baby Driver»

Das Herz-Graffiti im Hintergrund verändert die Farbe von schwarz zu rot, nachdem Baby sich verliebt hat.

«Back to the Future»

Marty und Doc treffen sich zum ersten Mal im Einkaufszentrum Twin Pines Mall im Jahr 1985. Doch als Marty im Jahr 1955 ankommt, fährt er versehentlich eine Kiefer um. Als er zurück im Jahr 1985 ist, heisst der Ort Lone Pine Mall.

