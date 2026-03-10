bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Philipp Fankhauser bricht Tournee aus gesundheitlichen Gründen ab

Philipp Fankhauser bricht Tournee aus gesundheitlichen Gründen ab

10.03.2026, 19:5810.03.2026, 19:58

Der bekannte Berner Blues-Musiker Philip Fankhauser bricht aus gesundheitlichen Gründen seine aktuelle Tour ab. Er will sich auf eine mehrmonatige Therapie konzentrieren, wie er am Dienstag auf Instragram verkündete.

Mit den Worten «meine Lieben, in den letzten Jahren hatte ich mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen» wandte sich der Musiker auf Instagram an seine Fans. Er habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit sei, sich vollständig auf seine Gesundheit und seine Genesung zu konzentrieren und werde sich in eine mehrmonatige Therapie begeben.

Der 62-jährige Fankhauser musste bereits im Sommer 2023 pausieren, als er sich wegen eine lebensbedrohlichen Erkrankung des Knochenmarks einer Stammzellentransplantation unterziehen musste. Im März 2024 kehrte er in auf die Bühnen zurück.

Auch den jetzigen Rückzug will Fankhauser keineswegs als Aufgabe verstehen. «Mein Ziel ist es, gestärkt auf die Bühne zurückzukehren, um die nächsten zwanzig Jahre in Angriff zu nehmen – und meine Musik wieder mit voller Kraft und Ehrlichkeit mit euch teilen zu können», schreibt er auf Instagram. (hkl/sda)

People-News
Boston-Sänger Tommy DeCarlo stirbt mit 60 Jahren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Als feministisches Zeichen: Frauen lassen sich Scheidungsringe anfertigen
Für viele gilt eine Trennung nach dem Ja-Wort immer noch als ein Zeichen des Scheiterns. Seit einiger Zeit wird die Auflösung einer Ehe – vor allem von Frauen – aber immer öfter gefeiert. Das steckt dahinter.
Vor zwei Jahren hat sich das Supermodel Emily Ratajkowski nach ihrer Scheidung einen sogenannten Divorce Ring, also Scheidungsring, anfertigen lassen. Dafür hat sie die Diamanten aus ihrem Ehe- und Verlobungsring in zwei neue Ringe einsetzen lassen. Damit hat sie zum einen ihre Scheidung gefeiert, zum anderen aber auch ein feministisches Zeichen gesetzt:
Zur Story