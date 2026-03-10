Philipp Fankhauser bricht Tournee aus gesundheitlichen Gründen ab

Mehr «Schweiz»

Der bekannte Berner Blues-Musiker Philip Fankhauser bricht aus gesundheitlichen Gründen seine aktuelle Tour ab. Er will sich auf eine mehrmonatige Therapie konzentrieren, wie er am Dienstag auf Instragram verkündete.

Mit den Worten «meine Lieben, in den letzten Jahren hatte ich mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen» wandte sich der Musiker auf Instagram an seine Fans. Er habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit sei, sich vollständig auf seine Gesundheit und seine Genesung zu konzentrieren und werde sich in eine mehrmonatige Therapie begeben.

Der 62-jährige Fankhauser musste bereits im Sommer 2023 pausieren, als er sich wegen eine lebensbedrohlichen Erkrankung des Knochenmarks einer Stammzellentransplantation unterziehen musste. Im März 2024 kehrte er in auf die Bühnen zurück.

Auch den jetzigen Rückzug will Fankhauser keineswegs als Aufgabe verstehen. «Mein Ziel ist es, gestärkt auf die Bühne zurückzukehren, um die nächsten zwanzig Jahre in Angriff zu nehmen – und meine Musik wieder mit voller Kraft und Ehrlichkeit mit euch teilen zu können», schreibt er auf Instagram. (hkl/sda)