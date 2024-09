16 erinnerungswürdige Cameos in Filmen und Serien

Als Kinogänger macht es doch immer wieder Spass, wenn du einen Star in einem Film (oder einer Serie) entdeckst, der eigentlich gar nicht dort sein soll. Deshalb schauen wir uns heute unerwartete und erinnerungswürdige Cameos an.

David Hasselhoff in «The SpongeBob SquarePants Movie»

Der ehemalige «Baywatch»-Megastar David Hasselhoff war der einzige Mensch in dem Animationsfilm «The SpongeBob SquarePants Movie» von 2004. Der Schauspieler taucht in einer der Schlussszenen auf, als er SpongeBob und Patrick rettet und die Zeichentrickfiguren zurück in ihr Zuhause in Bikini Bottom schwimmt.

Bild: nickelodeon

Hier gibt es die ganze Szene (inkl. am Strand entlang rennen):

Martin Scorsese in «Taxi Driver»

Regisseur Martin Scorsese spielte in «Taxi Driver» eine kleine Rolle als einer der Fahrgäste von Travis Bickle. Ursprünglich war dies jedoch nicht als Cameo geplant. Der Schauspieler, der für die Szene gecastet worden ist, sagte aber kurzfristig ab, weshalb Scorsese als Ersatz einsprang.

Bild: columbia pictures

Zum Video:

Stan Lee in allen Marvel-Filmen

Echte Marvel-Fans wissen: In allen MCU-Filmen ist der Comicautor und Marvel-Legende Stan Lee bis zu seinem Tod im Jahr 2018 in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Hier in «The First Avenger: Civil War»:

Bild: disney

Alle Stan Lee Cameos:

Keanu Reeves in «Always Be My Maybe»

Keanu Reeves spielt im Netflix-Film «Always Be My Maybe» eine wahnsinnig exzentrische Version von sich selbst.

Bild: netflix

Zum Video:

Jeff Goldblum in «Jurassic World: Fallen Kingdom»

Dr. Ian Malcom (gespielt von Jeff Goldblum) taucht bei einer Senatsanhörung auf und argumentiert, dass die Menschen die Dinosaurier sterben lassen sollen. Es war ein Fehler, sie zurückzubringen.

Bild: universal pictures

Zum Video:

Adam Lambert in «Bohemian Rhapsody»

Die Rockband Queen ist seit einigen Jahren mit Adam Lambert als Sänger auf Tour. Es scheint deshalb nur richtig, dass er in «Bohemian Rhapsody» auch vorkommt. Freddie Mercury zeigt Interesse an Lamberts Figur, obwohl er zu diesem Zeitpunkt in «Bohemian Rhapsody» in einer heterosexuellen Beziehung ist. Die Zuschauer werden Zeuge, wie Freddy in dieser Szene einen Teil von sich selbst entdeckt. Lambert leistet einen subtilen, aber auch sehr wirkungsvollen Beitrag zum Film.

Bild: 20th century fox

Kleine Details in «Bohemian Rhapsody»:

David Bowie in «Zoolander»

Die englische Musiklegende trat in Ben Stillers «Zoolander» als Juror bei einem Walk-off zwischen den rivalisierenden Models Derek Zoolander und Hansel auf.

Bild: paramount pictures

Zum Video:

Keith Richards in «Pirates of the Caribbean: At World's End»

Der Gitarrist der Rolling Stones, Keith Richards, nahm 2007 eine kurze Auszeit von der Welt des Rock'n'Rolls, um in «Pirates of the Caribbean: At World's End» den Vater von Jack Sparrow, Captain Teague, zu spielen. Die Rolle im dritten Teil der Franchise kam zustande, nachdem Hauptdarsteller Johnny Depp gesagt hatte, er habe seine Filmfigur spezifisch nach Richards geschaffen.

Bild: disney

Zum Video:

Carrie Fisher in «Scream 3»

Carrie Fisher spielte eine Filmstudiosekretärin, die sich mit zwei Personen unterhält, die einen Mordfall untersuchen. «Ich hatte fast die Rolle der Prinzessin Leia», sagt Fishers Figur. «Ich war so nah dran. Doch wer kriegt sie? Die mit George Lucas schläft!».

Bild: konrad pictures

Princess Leia in «Scream 3»:

Stephen King in «Sleepwalkers»

Stephen King hat im Laufe der Jahre zahlreiche Gastauftritte in den Verfilmungen seiner Romane gehabt, aber einer der denkwürdigsten Auftritte war 1992 in «Sleepwalkers». Er spielt einen Friedhofswärter, der versucht, alle davon zu überzeugen, dass die seltsamen Vorfälle auf dem Friedhof nicht seine Schuld sind.

Bild: columbia pictures

Zum Video:

Madonna in «Die Another Day»

Madonna hat nicht nur den Titelsong für den James-Bond-Film «Die Another Day» gesungen, sie hatte auch eine kurze Gastrolle als Fechterin.

Bild: mgm

Zum Video:

Johnny Depp in «21 Jump Street»

Mit der Serie «21 Jump Street» feierte Johnny Depp in den 80er-Jahren sein Durchbruch in Hollywood. Nur passend, dass er im gleichnamigen Film von 2012 gemeinsam mit seinem ehemaligen Co-Star Peter DeLuise ein Cameo hatte.

Bild: mgm

Zum Video:

Daniel Craig in «Star Wars: The Force Awakens»

Um diesen Auftritt zu erkennen, mussten Kinogänger ganz genau hinhören. Denn hinter einer Sturmtruppen-Maske versteckt sich kein Geringerer als James Bond aka Daniel Craig.

Bild: disney

Daniel Craigs Cameo:

Ming-Na Wen in «Mulan»

Ming-Na Wen, die «Mulan» im Zeichentrickfilm gesprochen hat, trat als Gast auf, der Mulan in der Realverfilmung dem Kaiser vorstellte.

Bild: disney

Das Video zum Cameo:

Dan Aykroyd in «Casper»

Dan Aykroyd, einer der originalen Ghostbusters hatte einen Gastauftritt im übernatürlichen Film «Casper». Er wurde gerufen, um ein Geistertrio loszuwerden. Es ist ihm allerdings nicht gelungen und er sagt: «Wissen Sie wen Sie rufen sollten? Jemand anderes.»

Bild: universal pictures

Zum Video:

Bill Murray in «Zombieland»

In dieser Zombie-Komödie spielt Bill Murray eine fiktive Version von sich selbst und hilft einer Gruppe Zombies, die Zuflucht in seiner Hollywood-Villa suchen.

Bild: columbia pictures

Zum Video:

Danny Trejo in «What We Do In The Shadows»

Danny Trejo ist Teil des Vampirrats, wo er mit nacktem Oberkörper und coolen mexikanischen Tattoos auf der ganzen Brust auftritt.

In der Vampir-Mockumentary haben auch Stars wie Mark Hamill, Tilda Swinton, Dave Bautista, Benedict Wong, Wesley Snipes und Evan Rachel Wood Gastauftritte.

Bild: fx productions

Top 10 Cameos in «What We Do In The Shadows»:

Da es unmöglich ist, dass diese Liste vollständig ist:

Über welche Cameos hast du dich ganz besonders gefreut? Schreibe es in die Kommentare!

