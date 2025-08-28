Disney-Filme, die genau im richtigen Moment pausiert wurden

Kurz für eine Pinkelpause den Film pausieren – das hat bestimmt jeder schon einmal gemacht. Und manchmal passiert genau dann grosses Kino.

Vor allem, wenn Disney-Filme in genau dem falschen richtigen Moment unterbrochen werden, kommen besonders lustige Bilder dabei raus. Glaubst du nicht? Hier der Beweis in 16 teils verstörenden Bildern:

In «Lilo & Stitch» verliert Bubbles sein halbes Gesicht.

Bild: disney

Als Aladdin so heftig angeschrien wurde, dass die Knochen seinen Körper verliessen.

Bild: disney

Erets Augen aus «How To Train Your Dragon» poppen gleich aus seinem Kopf:

Wird Arielles Prinz Eric nicht als gutaussehend beschrieben?

Bild: disney

Das lassen wir hier jetzt einfach mal unkommentiert stehen.

Bild: disney

Die Katzen Si und Am treiben in «Lady and the Tramp» immer Unfug. Das ist aber ein bisschen extrem.

Bild: disney

Eventuell eine ausserkörperliche Erfahrung?

Bild: disney

Haben wir den Teil des Filmes verpasst, in dem Flynn und Maximus an einen Rave gehen?

Bild: disney

Ting Tings Gesicht in «Mulan» ist plötzlich doppelt so lang ...

Bild: disney

... und Gaston plötzlich sehr beweglich.

Bild: disney

Eine etwas seltsame Kopfform für ein Löwe.

Bild: disney

Flynn ist auf diesem Screenshot von «Tangled» kaum wiederzuerkennen.

Bild: disney

Dieses Gesicht, das du machst, kurz bevor du niesen musst:

Bild: disney

Anna schlägt Hans so fest, dass ihre Faust in seinem Gesicht verschwindet.

Bild: disney

Als ob Ursula nicht schon böse genug wäre, kommt sie in einer Szene mit diesem Gesichtsausdruck um die Ecke.

Bild: disney

Aladdin verwandelt sich kurzerhand in Elvis.

Bild: disney

Bonus

Weil Luke Skywalker neuerdings rein theoretisch auch eine Disney-Prinzessin ist.

Von Mark Hamills Figur Luke Skywalker in «Star Wars» gibt es eine ganze Kompilation an lustigen Gesichtsausdrücken, die du nur siehst, wenn du die Filme im perfekten Moment anhältst:

Bild: reddit

Oder:

Bild: reddit

(cmu)

