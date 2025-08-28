trüb und nass18°
Leben
Filme und Serien

Disney-Filme, die genau im richtigen Moment pausiert wurden

Disney-Filme, die genau im richtigen Moment pausiert wurden

28.08.2025, 04:4628.08.2025, 04:46
Kurz für eine Pinkelpause den Film pausieren – das hat bestimmt jeder schon einmal gemacht. Und manchmal passiert genau dann grosses Kino.

Vor allem, wenn Disney-Filme in genau dem falschen richtigen Moment unterbrochen werden, kommen besonders lustige Bilder dabei raus. Glaubst du nicht? Hier der Beweis in 16 teils verstörenden Bildern:

In «Lilo & Stitch» verliert Bubbles sein halbes Gesicht.

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Als Aladdin so heftig angeschrien wurde, dass die Knochen seinen Körper verliessen.

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Erets Augen aus «How To Train Your Dragon» poppen gleich aus seinem Kopf:

filme im richtigen moment pausiert
Bild: reddit

Wird Arielles Prinz Eric nicht als gutaussehend beschrieben?

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Das lassen wir hier jetzt einfach mal unkommentiert stehen.

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Die Katzen Si und Am treiben in «Lady and the Tramp» immer Unfug. Das ist aber ein bisschen extrem.

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Eventuell eine ausserkörperliche Erfahrung?

filme, die genau im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Haben wir den Teil des Filmes verpasst, in dem Flynn und Maximus an einen Rave gehen?

filme, die im richtigen moment pausiert werden
Bild: disney

Ting Tings Gesicht in «Mulan» ist plötzlich doppelt so lang ...

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

... und Gaston plötzlich sehr beweglich.

filme, die im perfekten moment pausiert werden
Bild: disney

Eine etwas seltsame Kopfform für ein Löwe.

filme, die im richtigen moment pausiert wurden
Bild: disney

Flynn ist auf diesem Screenshot von «Tangled» kaum wiederzuerkennen.

filme, die im perfekten moment pausiert wurden
Bild: disney

Dieses Gesicht, das du machst, kurz bevor du niesen musst:

filme, die im perfekten moment pausiert wurden
Bild: disney

Anna schlägt Hans so fest, dass ihre Faust in seinem Gesicht verschwindet.

filme, die im perfekten moment angehalten wurden
Bild: disney

Als ob Ursula nicht schon böse genug wäre, kommt sie in einer Szene mit diesem Gesichtsausdruck um die Ecke.

filme, die im perfekten moment pausiert wurden
Bild: disney

Aladdin verwandelt sich kurzerhand in Elvis.

filme, die im perfekten moment pausiert wurden
Bild: disney

Bonus

Weil Luke Skywalker neuerdings rein theoretisch auch eine Disney-Prinzessin ist.

Von Mark Hamills Figur Luke Skywalker in «Star Wars» gibt es eine ganze Kompilation an lustigen Gesichtsausdrücken, die du nur siehst, wenn du die Filme im perfekten Moment anhältst:

star wars luke hamill https://www.reddit.com/r/StarWars/comments/hounmq/when_you_pause_at_the_wrong_time/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Oder:

Surprise
Bild: reddit

(cmu)

