Disney-Filme, die genau im richtigen Moment pausiert wurden

Kurz für eine Pinkelpause den Film pausieren – das hat bestimmt jeder schon einmal gemacht. Und manchmal passiert genau dann grosses Kino.
Vor allem, wenn Disney-Filme in genau dem
falschen richtigen Moment unterbrochen werden, kommen besonders lustige Bilder dabei raus. Glaubst du nicht? Hier der Beweis in 16 teils verstörenden Bildern:
In «Lilo & Stitch» verliert Bubbles sein halbes Gesicht.
Bild: disney
Als Aladdin so heftig angeschrien wurde, dass die Knochen seinen Körper verliessen.
Bild: disney
Erets Augen aus «How To Train Your Dragon» poppen gleich aus seinem Kopf:
Wird Arielles Prinz Eric nicht als gutaussehend beschrieben?
Bild: disney
Das lassen wir hier jetzt einfach mal unkommentiert stehen.
Bild: disney
Die Katzen Si und Am treiben in «Lady and the Tramp» immer Unfug. Das ist aber ein bisschen extrem.
Bild: disney
Eventuell eine ausserkörperliche Erfahrung?
Bild: disney
Haben wir den Teil des Filmes verpasst, in dem Flynn und Maximus an einen Rave gehen?
Bild: disney
Ting Tings Gesicht in «Mulan» ist plötzlich doppelt so lang ...
Bild: disney
... und Gaston plötzlich sehr beweglich.
Bild: disney
Eine etwas seltsame Kopfform für ein Löwe.
Bild: disney
Flynn ist auf diesem Screenshot von «Tangled» kaum wiederzuerkennen.
Bild: disney
Dieses Gesicht, das du machst, kurz bevor du niesen musst:
Bild: disney
Anna schlägt Hans so fest, dass ihre Faust in seinem Gesicht verschwindet.
Bild: disney
Als ob Ursula nicht schon böse genug wäre, kommt sie in einer Szene mit diesem Gesichtsausdruck um die Ecke.
Bild: disney
Aladdin verwandelt sich kurzerhand in Elvis.
Bild: disney
Bonus
Weil Luke Skywalker neuerdings rein theoretisch auch eine Disney-Prinzessin ist.
Von Mark Hamills Figur Luke Skywalker in «Star Wars» gibt es eine ganze Kompilation an lustigen Gesichtsausdrücken, die du nur siehst, wenn du die Filme im perfekten Moment anhältst:
Oder:
(cmu)
