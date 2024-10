«Dead Poets Society», «Coraline», «Gilmore Girls» und elf weitere Film- und Serien-Vorschläge für den Herbst. Bild: watson

14 Serien und Filme für einen gemütlichen Binge-Marathon im Herbst

Mehr «Leben»

Es ist wieder Zeit für «Twilight» tolle Herbst-Filme und -Serien, bei denen wir uns an einem regnerischen Herbsttag auf dem Sofa in eine warme Decke einkuscheln können.

Du brauchst noch Ideen, was du in dieser Zeit auf Netflix und Co. bingen könntest? Hier kommen 14 Vorschläge, die super zum Herbst passen.

«Gilmore Girls»

«Gilmore Girls» ist die ultimative Herbst-Serie. In der Serie über ein Mutter-Tochter-Duo spielen Jahreszeiten eine wichtige Rolle und werden so richtig zelebriert. Zum Herbst-Feeling trägt auch der Fakt bei, dass die Serie in einer ausgeflippten, aber herzlichen Kleinstadt spielt.

Verfügbar auf: Netflix

«Gilmore Girls» mit Lauren Graham und Alexis Bledel lief zwischen 2000 und 2007. 2016 kam ein vierteiliges Revival heraus. Bild: warner bros.

«Only Murders in the Building»

Drei Nachbarn starten einen True-Crime-Podcast, nachdem bei ihnen im Gebäude jemand ermordet wurde. Die grossartige Mantel-Sammlung von Selena Gomez’ Charakter, gemischt mit dem Mystery-Element, macht die Serie zu einer perfekten Herbst-Serie.

Verfügbar auf: Disney Plus

Die vierte Staffel von «Only Murders in the Building» kam dieses Jahr heraus. Eine fünfte Staffel ist bereits bestätigt. Bild: keystone

«What We Do in the Shadows»

Diese Vampir-Mockumentary gibt es als Film sowie als Serie. Nach viel Blut und gruseligen Vampiren sucht man hier vergebens. Stattdessen trifft man auf grossartigen, schwarzen Humor und bunte Charaktere.

Verfügbar auf: Disney Plus

Die Serie lief von 2019 bis 2024. Der gleichnamige Film wurde 2014 veröffentlicht. Bild: fx production

«Harry Potter»

Zauberei und Herbst trifft die Faust aufs Auge – wohl ein Grund, weshalb ein «Harry Potter»-Marathon im Herbst für viele Hogwarts-Fans ein Muss ist.

Verfügbar auf: deinen alten DVDs

Der erste «Harry Potter»-Film lief 2001 in den Kinos. Bild: AP WARNER BROS. PICTURES

«Lord of the Rings»

Für viele sind die «Lord of the Rings»-Filme Weihnachtsfilme, da sie um diese Zeit in den Kinos liefen. Doch die wunderschönen Landschaften Neuseelands versetzen «Lord of the Rings»- und «Hobbit»-Fans perfekt in Herbst-Stimmung.

Verfügbar auf: Netflix, Amazon Prime Video

Die «Lord of the Rings»-Filme kamen zwischen 2001 und 2003 heraus. «The Hobbit» rund zehn Jahre später. Bild: warner bros.

«Buffy the Vampire Slayer»

Auch wenn die Serie in Kalifornien spielt, machen die düstere Stimmung und die übernatürlichen Abenteuer von Buffy diese 90er-Serie zur perfekten Wahl für deine Herbst-Watchlist.

Verfügbar auf: Disney Plus

Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar in «Buffy» (1997–2003). Bild: 20th Century Fox

«Little Women»

Die herbstlichen Landschaften, das Schlittschuhlaufen sowie die Kostüme vermitteln ein richtiges Herbst- und Winter-Gefühl. Im Herbst sehnen wir uns nach Nostalgie und dieses Drama, das in den 1860er-Jahren spielt, trifft diesen Ton perfekt.

Verfügbar auf: Netflix

In der Neuverfilmung von «Little Women» (2019) spielen Emma Watson, Florence Pugh und Saoirse Ronan die Hauptrollen. Bild: AP

«Coraline»

Dieser düstere Stop-Motion-Film ist die perfekte Wahl für einen Abend mit Halloween-Stimmung. Die Hauptfigur Coraline entdeckt eine Art Parallelwelt, die aber sehr viel gruseliger ist als unsere.

Verfügbar auf: Kann auf Apple und Google ausgeliehen werden

«Coraline» (2009) basiert auf einem Fantasybuch von Neil Gaiman. Bild: focus features

«Casper»

Lust auf einen familienfreundlichen Geisterfilm? In «Casper» zieht ein Experte für Paranormales gemeinsam mit seiner Tochter in ein altes Haus, das von drei schelmischen Geistern und einem freundlichen Geist bewohnt wird.

Verfügbar auf: Netflix

Christina Ricci in «Casper» (1995). Bild: universal pictures

«Dead Poets Society»

Während draussen die Blätter von den Bäumen fallen, beschäftigt sich eine Gruppe junger Männer in einem alten Internat mit englischer Literatur und Poesie.

Verfügbar auf: Disney Plus

«Dead Poets Society» mit Robin Williams (links) kam 1989 heraus. Bild: walt disney

«Knives Out»

Tee, ein mysteriöser Mordfall, Strickpullover und eine alte Villa auf einem nebligen Hügel – «Knives Out» ist ein Krimifilm, der wie für den Herbst gemacht ist.

Verfügbar auf: Sky Cinema, Blue TV

Daniel Craig, Chris Evans und Ana de Armas in «Herbstuniform» in «Knives Out» (2019). Bild: lionsgate

«Sleepy Hollow»

Wer sich ein wenig gruseln, aber trotzdem eine schöne Herbstkulisse geniessen möchte, ist bei diesem Film von Tim Burton perfekt aufgehoben. Gibt es übrigens auch als Serie auf Disney Plus.

Verfügbar auf: Sunrise TV

Johnny Depp in «Sleepy Hollow» (1999). Bild: sunset boulevard

«When Harry Met Sally»

Der Film endet zwar an Silvester, bietet aber einige besonders verträumte Aufnahmen von goldenen Blättern in New York, vor allem, wenn Harry und Sally in der Mitte des Films durch den Central Park schlendern.

Verfügbar auf: Kann auf Apple und Google ausgeliehen werden

Meg Ryan und Billy Crystal in «When Harry Met Sally» (1989). Bild: MGM

«Practical Magic»

Zu viele Hexenfilme im Herbst gibt es nicht. Und diese Story über zwei moderne Hexenschwestern, die versuchen, einen Fluch loszuwerden, mischt Mord mit Magie – zwei Elemente, die definitiv einen guten Herbst-Film auszeichnen.

Verfügbar auf: Kann auf Apple und Google ausgeliehen werden

Sandra Bullock und Nicole Kidman in «Practical Magic» (1998). Bild: dinovi pictures

Welche Filme und Serien schaust du gerne im Herbst? Schreib es in die Kommentare!

Mehr zu Filme und Serien: