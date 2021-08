Leben

Filmfestival Locarno

Goldener Leopard für «Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash»



Filmfestival Locarno

Goldener Leopard für «Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash»

Der Spielfilm «Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash)» des indonesischen Regisseurs Edwin hat am Filmfestival Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Eka Kurniawan.

Bild: keystone

(sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter