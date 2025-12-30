freundlich
People: Promis sind über Neujahr mit ihren Jachten in St Barth

Hier verweilen die Superreichen über Neujahr – und ihre Superjachten

30.12.2025, 19:1130.12.2025, 19:11

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wo die Reichen der Reichen Neujahr feiern, dass sie unter keinen Umständen von irgendjemandem gestört werden, dann haben wir die Antwort.

Nämlich in der Karibik. Genauer gesagt auf und vor der Insel St. Barts. «Vor» bedeutet auf ihren Jachten vor der Insel beziehungsweise auf ihren Superjachten. Dies berichtet Forbes.

Zum Beispiel verweilen auch Jeff Bezos, der Gründer des Onlinehändlers Amazon, und seine Frau Lauren Sánchez auf ihrer Superjacht vor der karibischen Insel.

Jeff Bezos yachts in Croatia Koru sailing yacht is seen near Dubrovnik, Croatia on August 17, 2023. Koru, 500 milion dollars yacht, with overall length of 127 m is owned by Jeff Bezos who currently ho ...
Auf der Jacht von Bezos können bis zu 18 Gäste gleichzeitig verbleiben. Bild: www.imago-images.de

Und natürlich haben Herr Bezos und Frau Sánchez auch ein Beiboot zu ihrer Jacht. Oder eher eine Bei-Jacht, auf der auch ein Helikopter landen kann.

Jeff Bezos yachts in Croatia Aboena motor yacht is seen near Dubrovnik, Croatia on August 17, 2023. Abeona with overall length of 75.25 m is owned by Jeff Bezos who currently holidaying in Croatia. Gr ...
Besagtes Beiboot von Jeff Bezos' Jacht.Bild: www.imago-images.de

Auch Shahid Khan, der Besitzer der Jacksonville Jaguars und von Fulham FC, hat seine Jacht in die Karibik fahren lassen. Die Jacht kostet rund 200 Millionen US-Dollar.

The 200 million dollar yacht Kismet on the Vir The large luxury yacht Kismet sailed into the water area in Vir, Croatia on July 29, 2023. The yacht is worth 200 million dollars and is owned by Pakista ...
Die Jacht hat eine Art Blase aus Glas im Bug, durch die man direkt ins Wasser schauen kann.Bild: www.imago-images.de

Ein weiterer Besitzer eines Football-Klubs geniesst die Sonne in der Karibik, nämlich Jerry Jones. Ihm gehören die Dallas Cowboys.

Luftaufnahme 109 Meter lange Motoryacht Bravo Eugenia, ausgeliefert 2018 von der holländischen Werft Oceanco an den Eigner Jerry Jones, vor Anker vor dem Fürstentum Monaco, hinten Roquebrune Cap Marti ...
Die Superjacht von Jerry Jones.Bild: www.imago-images.de

Seine Jacht beherbergt 14 Gäste und 30 Besatzungsmitglieder und Angestellte. Zudem umfasst sie einen Spa, ein Fitnessstudio und eine Sauna. Neben den zwei Helikopterlandeplätzen auf dem Deck, versteht sich.

Auf der dreistöckigen Jacht von Whatsapp-Gründer Jan Koum haben 16 Gäste und 32 Angestellte Platz. Sie umfasst ein Deck und ein Fitnessstudio sowie eine Wellness-Area.

Die Superyacht des Multimilliardärs, WhatsApp-Mitgründers und ehemaligen CEO des Unternehmens, Jan Koum, verlässt den Hafen der Inselhauptstadt PalmaYacht Moonrise verlässt den Hafen von Palma de Mall ...
Die Superjacht des Whatsapp-Gründers Jan Koum.Bild: www.imago-images.de

Wenn man Boot-Tracking-Websites konsultiert, sieht die kleine Insel in der Karibik zurzeit eher aus wie ein Wimmelbild als ein Inselparadies.

Viele der prominenten Gäste der karibischen Insel sind tagsüber am Land und geniessen dort auch den Service in Hotels. Oder sie schauen sich andere Inseln an. Es ist zu vermuten, dass sie für den Jahreswechsel in der Karibik bleiben und sich das Feuerwerk über dem Hafen von St. Barts anschauen werden. (nib)

