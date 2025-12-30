Hier verweilen die Superreichen über Neujahr – und ihre Superjachten
Falls ihr euch jemals gefragt habt, wo die Reichen der Reichen Neujahr feiern, dass sie unter keinen Umständen von irgendjemandem gestört werden, dann haben wir die Antwort.
Nämlich in der Karibik. Genauer gesagt auf und vor der Insel St. Barts. «Vor» bedeutet auf ihren Jachten vor der Insel beziehungsweise auf ihren Superjachten. Dies berichtet Forbes.
Zum Beispiel verweilen auch Jeff Bezos, der Gründer des Onlinehändlers Amazon, und seine Frau Lauren Sánchez auf ihrer Superjacht vor der karibischen Insel.
Und natürlich haben Herr Bezos und Frau Sánchez auch ein Beiboot zu ihrer Jacht. Oder eher eine Bei-Jacht, auf der auch ein Helikopter landen kann.
Auch Shahid Khan, der Besitzer der Jacksonville Jaguars und von Fulham FC, hat seine Jacht in die Karibik fahren lassen. Die Jacht kostet rund 200 Millionen US-Dollar.
Ein weiterer Besitzer eines Football-Klubs geniesst die Sonne in der Karibik, nämlich Jerry Jones. Ihm gehören die Dallas Cowboys.
Seine Jacht beherbergt 14 Gäste und 30 Besatzungsmitglieder und Angestellte. Zudem umfasst sie einen Spa, ein Fitnessstudio und eine Sauna. Neben den zwei Helikopterlandeplätzen auf dem Deck, versteht sich.
Auf der dreistöckigen Jacht von Whatsapp-Gründer Jan Koum haben 16 Gäste und 32 Angestellte Platz. Sie umfasst ein Deck und ein Fitnessstudio sowie eine Wellness-Area.
Wenn man Boot-Tracking-Websites konsultiert, sieht die kleine Insel in der Karibik zurzeit eher aus wie ein Wimmelbild als ein Inselparadies.
Yachts in ST BARTS 2025 https://t.co/wSgj3GMFBz— SuperYachtFan (@Superyachtfan) December 29, 2025
More yachts than ever are gathering at the anchorage off #StBarts for #NewYearsEve
We spot Jan Koum with MOONRISE, Michael Latifi with SOPHIA, Jeff Bezos with KORU, Shahid Khan with KISMET #superyacht #superyachtfan #yachtowner
Viele der prominenten Gäste der karibischen Insel sind tagsüber am Land und geniessen dort auch den Service in Hotels. Oder sie schauen sich andere Inseln an. Es ist zu vermuten, dass sie für den Jahreswechsel in der Karibik bleiben und sich das Feuerwerk über dem Hafen von St. Barts anschauen werden. (nib)