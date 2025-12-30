Hier verweilen die Superreichen über Neujahr – und ihre Superjachten

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wo die Reichen der Reichen Neujahr feiern, dass sie unter keinen Umständen von irgendjemandem gestört werden, dann haben wir die Antwort.

Nämlich in der Karibik. Genauer gesagt auf und vor der Insel St. Barts. «Vor» bedeutet auf ihren Jachten vor der Insel beziehungsweise auf ihren Superjachten. Dies berichtet Forbes.

Zum Beispiel verweilen auch Jeff Bezos, der Gründer des Onlinehändlers Amazon, und seine Frau Lauren Sánchez auf ihrer Superjacht vor der karibischen Insel.

Auf der Jacht von Bezos können bis zu 18 Gäste gleichzeitig verbleiben. Bild: www.imago-images.de

Und natürlich haben Herr Bezos und Frau Sánchez auch ein Beiboot zu ihrer Jacht. Oder eher eine Bei-Jacht, auf der auch ein Helikopter landen kann.

Besagtes Beiboot von Jeff Bezos' Jacht. Bild: www.imago-images.de

Auch Shahid Khan, der Besitzer der Jacksonville Jaguars und von Fulham FC, hat seine Jacht in die Karibik fahren lassen. Die Jacht kostet rund 200 Millionen US-Dollar.

Die Jacht hat eine Art Blase aus Glas im Bug, durch die man direkt ins Wasser schauen kann. Bild: www.imago-images.de

Ein weiterer Besitzer eines Football-Klubs geniesst die Sonne in der Karibik, nämlich Jerry Jones. Ihm gehören die Dallas Cowboys.



Die Superjacht von Jerry Jones. Bild: www.imago-images.de

Seine Jacht beherbergt 14 Gäste und 30 Besatzungsmitglieder und Angestellte. Zudem umfasst sie einen Spa, ein Fitnessstudio und eine Sauna. Neben den zwei Helikopterlandeplätzen auf dem Deck, versteht sich.

Auf der dreistöckigen Jacht von Whatsapp-Gründer Jan Koum haben 16 Gäste und 32 Angestellte Platz. Sie umfasst ein Deck und ein Fitnessstudio sowie eine Wellness-Area.

Die Superjacht des Whatsapp-Gründers Jan Koum. Bild: www.imago-images.de

Wenn man Boot-Tracking-Websites konsultiert, sieht die kleine Insel in der Karibik zurzeit eher aus wie ein Wimmelbild als ein Inselparadies.

Viele der prominenten Gäste der karibischen Insel sind tagsüber am Land und geniessen dort auch den Service in Hotels. Oder sie schauen sich andere Inseln an. Es ist zu vermuten, dass sie für den Jahreswechsel in der Karibik bleiben und sich das Feuerwerk über dem Hafen von St. Barts anschauen werden. (nib)