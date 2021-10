Mehr als nur Kürbissuppe: Diese Rezepte mit Kürbis schmecken genauso gut

Die Auswahl an Kürbisrezepten ist so bunt wie all die über tausend Sorten, welche die Familie der Kürbisse zu bieten hat. Diese Rezepte solltest du unbedingt einmal ausprobieren:

Kürbis-Gnocchi

Die Herstellung ist etwas aufwendig, aber es lohnt sich – versprochen!

Rezept ergibt circa 2 Portionen

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten



400g Kürbis

200g Kartoffeln

200g Dinkelmehl

2 TL Salz

Zubereitung



👩‍🍳 Kürbis und Kartoffeln weich kochen. Kürbis schälen, von den Kernen befreien und pürieren. Kartoffeln schälen und mit einer Gabel zerdrücken.

👩‍🍳 Gemüse mit dem Mehl mischen. Masse zu einem festen Teig kneten. Teig vierteln und zu je einer langen Rolle formen. Davon circa 1 cm lange Stücke schneiden. Teigstücke mit einer Gabel abrollen, damit das typische Gnocchi-Muster entsteht.

👩‍🍳 Gnocchi portionsweise ins kochende Salzwasser geben und circa 5 Minuten ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Gnocchi herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Danach mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten.

ℹ️ Für die Sauce habe ich etwas Tomatensauce mit frischem Spinat und frischen Tomaten aufgekocht.

Kürbisbrot

Dieses Kürbisbrot ist schön saftig, macht satt und kann gut mit übrig gebliebenem Kürbis zubereitet werden.

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten



1/2 Butternusskürbis (circa 400g)

300g Dinkelvollkornmehl

20g Flohsamen

30g Kürbiskerne

1/2 Packung Backhefe

2g Salz

1g Brotgewürz

150ml Wasser

Zubereitung

👩‍🍳Butternusskürbis halbieren, von der Schale befreien und fein raffeln. Dinkelvollkornmehl mit all den trockenen Zutaten mischen. Wasser hinzugeben und Teig gut verkneten. Kürbisraffeln hinzufügen und alles gut vermischen.

👩‍🍳Teig zugedeckt für circa 3 Stunden aufgehen lassen. Teig zu einem Brot formen oder in eine eingefettete Backform geben. Bei 200 Grad (Umluft 180) für circa 45-50 Minuten im Ofen backen.

Buchweizen-Gemüse-Pfanne

Anders als sein Name vermuten lässt, ist das Pseudogetreide Buchweizen glutenfrei und eignet sich daher sehr gut bei Glutenunverträglichkeit.

Rezept ergibt circa 4 Portionen

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten

100g Buchweizen

200ml Salzwasser

1 Blumenkohl

500g Kürbis (Hokkaido)

100g braune Champignons

Sojasauce

Salz, Pfeffer und Masala-Gewürz



Zubereitung

👩‍🍳 Buchweizen im Salzwasser circa 5-10 Minuten kochen. Kartoffeln, Kürbis und Blumenkohl im Dampfkochtopf garen oder im Wasser kochen.

👩‍🍳 Pilze in feine Streifen schneiden. Gekochtes Gemüse mit den Pilzen und etwas Sojasauce anbraten. Buchweizen unterheben. Mit Salz, Pfeffer und Masala würzen.

Fried Rice mit Kürbis

Gebratener Reis mit Kürbis ist mir persönlich das liebste Kürbisrezept – besonders, wenn ich hungrig bin und es schnell gehen soll.

Rezept ergibt circa 4 Portionen

bild: watson/ chantal stäubli

Zutaten

250g Basmatireis

1 Kürbis (Hokkaido)

1 Blumenkohl

4 EL Sojasauce

Salz, Pfeffer und Masala



Zubereitung

👩‍🍳Basmatireis solange im Salzwasser köcheln lassen, bis das Wasser vollständig verdampft ist. Kürbis und Blumenkohl im Dampfkochtopf garen oder im Wasser kochen.

👩‍🍳Reis mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten, nach und nach etwas Sojasauce dazugeben. Zum Schluss noch kurz das Gemüse mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und Masala würzen.

ℹ️ Die Schale des Hokkaido-Kürbisses kann problemlos gegessen werden.

Spinat-Dal mit gebratenem Kürbis

Dal ist eine Art Eintopf aus der indischen Küche und besteht vorwiegend aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen oder Bohnen. Spinat und Kürbis passen aber auch sehr gut in den Dal-Topf. Ich habe das Dal absichtlich nicht so flüssig zubereitet, da ich die Kürbis-Kombi so passender finde.

Rezept ergibt circa 2 Portionen

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten

120 rote Linsen

100ml Kokosmilch

400g Blattspinat

1 Kürbis (Hokkaido)

Salz, Pfeffer und Masala

Zubreitung

👩‍🍳Öl in einer Pfanne erwärmen. Linsen beigeben und circa 5 Minuten andämpfen. Kokosmilch und Wasser dazugeben und unter gelegentlichem Rühren circa 15 Minuten köcheln. Spinat beigeben und weitere 5 Minuten köcheln.



👩‍🍳Kürbis im Dampfkochtopf garen oder im Wasser kochen. Etwas abkühlen lassen und mit etwas Öl in einer Pfanne für circa 5 Minuten anbraten.

Butternuss-Kürbis aus dem Ofen

Der Butternusskürbis mit wenig Kernen und viel Fruchtfleisch ist wie gemacht für den Ofen und später zum Auslöffeln.

Rezept ergibt circa 2 Portionen

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten

1 Butternusskürbis

1 TL frische Petersilie

Salz, Pfeffer und Rosmarin



Zubereitung

👩‍🍳Kürbis längs halbieren und entkernen. Fruchtfleisch kreuzförmig einritzen und mit etwas Öl bestreichen. Etwas frische Petersilie darüber streuen und mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen. Kürbis bei 200 Grad (180 Grad Umluft) für circa 50 Minuten im Ofen backen.

👩‍🍳Champignons und Peperoni fein hacken und kurz in einer Pfanne anbraten. Kürbis aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen und die Füllung in die Grube geben.

Kürbissuppe mit Champignons

Und wenn's trotzdem die Suppe sein muss, hier eine etwas aufgebrezelte Variante. Apropos: Eine Brezel würde die Suppe noch mehr aufwerten – oder eben: aufbrezeln. Höhö.

Rezept ergibt circa 2 Portionen

bild: watson / chantal stäubli

Zutaten

20g Ingwer

1/4 Zwiebel

500g Süsskartoffeln

1kg Kürbis (Hokkaido)

800ml Wasser

100ml Kokosmilch

Etwas Safran

Salz, Pfeffer und Kurkuma

40g Champignons

20g Cashewnüsse

20g Sonnenblumenkerne



👩‍🍳Ingwer und Zwiebeln fein hacken und in einer Pfanne kurz

dämpfen. Süsskartoffeln schälen und gemeinsam mit dem Kürbis in die Pfanne geben. Wasser und Kokosmilch sowie die Gewürze hinzufügen. Zugedeckt circa 20 Minuten köcheln lassen.

👩‍🍳Champignons mit Cashews und Sonnenblumenkernen mit etwas Öl in einem Topf anbraten.

👩‍🍳Sobald das Gemüse gar ist, Masse pürieren. Suppe abschliessend mit den Toppings anrichten.

ℹ️ Die Schale des Hokkaido-Kürbisses kann problemlos gegessen werden.