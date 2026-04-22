Sushi in einem Restaurant (Symbolbild): Ist ein Lieferantenwechsel die Ursache gewesen? Bild: shutterstock

Göteborg in Schweden: Massenvergiftung in Sushi-Lokalen

Einem Gast nach dem anderen wird speiübel – am Ende erwischt es mindestens 100 Menschen. Örtliche Behörden in Schweden sind vom Ausmass schockiert.

Matti Hartmann / t-online

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Mutmassliches Gammel-Sushi hat in Schweden zu einer Massenvergiftung von Dutzenden Restaurantgästen geführt. «Wir stehen derzeit bei rund 100 Meldungen, und es kommen ständig neue hinzu», sagte die Leiterin der zuständigen Umweltabteilung der Lokalzeitung «Lerums Tidning». Etwas in diesem Ausmass sei in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen, hatte die Behördenleiterin schon erklärt, als die Zahl der Meldungen noch bei rund 50 lag.

Die Betroffenen klagten Berichten zufolge über massive Übelkeit. Alle hatten Essen von zwei zusammengehörenden Sushi-Restaurants in den Orten Lerum und Floda konsumiert, zwei Vororten von Göteborg. Eine mutmassliche Restaurant-Kundin schrieb bei Facebook, sie sei so krank geworden, dass sie sogar mit einem Krankenwagen zur Rettungsstelle gebracht werden musste.

Gammel-Lachs könnte Massenvergiftung ausgelöst haben

Eine Lebensmittelvergiftung steht im Raum. Die Behörden haben Proben genommen, die beiden Restaurants sind aktuell geschlossen. Bei Facebook teilten die Lokalverantwortlichen mit, im Augenblick sehe es so aus, als hätten sich alle Gäste an nur einem einzigen Tag, dem vergangenen Samstag (18. April), den Magen verdorben. Möglicherweise stehe die Vergiftung mit schlechtem Lachs in Verbindung. Zuletzt habe man den Lieferanten gewechselt.

Die Zeit der Schliessung werde jetzt aber auch für eine gründliche Grossreinigung genutzt. «Wir nehmen diese Situation sehr ernst und tun alles, um sie bestmöglich zu bewältigen», hiess es in einem Statement.

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