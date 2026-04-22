klar12°
DE | FR
burger
Leben
Food

Massenvergiftung in Göteborg wegen Sushi-Lokalen

Sushi
Sushi in einem Restaurant (Symbolbild): Ist ein Lieferantenwechsel die Ursache gewesen?Bild: shutterstock

Göteborg in Schweden: Massenvergiftung in Sushi-Lokalen

Einem Gast nach dem anderen wird speiübel – am Ende erwischt es mindestens 100 Menschen. Örtliche Behörden in Schweden sind vom Ausmass schockiert.
22.04.2026, 20:5522.04.2026, 20:55
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mutmassliches Gammel-Sushi hat in Schweden zu einer Massenvergiftung von Dutzenden Restaurantgästen geführt. «Wir stehen derzeit bei rund 100 Meldungen, und es kommen ständig neue hinzu», sagte die Leiterin der zuständigen Umweltabteilung der Lokalzeitung «Lerums Tidning». Etwas in diesem Ausmass sei in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen, hatte die Behördenleiterin schon erklärt, als die Zahl der Meldungen noch bei rund 50 lag.

Die Betroffenen klagten Berichten zufolge über massive Übelkeit. Alle hatten Essen von zwei zusammengehörenden Sushi-Restaurants in den Orten Lerum und Floda konsumiert, zwei Vororten von Göteborg. Eine mutmassliche Restaurant-Kundin schrieb bei Facebook, sie sei so krank geworden, dass sie sogar mit einem Krankenwagen zur Rettungsstelle gebracht werden musste.

Gammel-Lachs könnte Massenvergiftung ausgelöst haben

Eine Lebensmittelvergiftung steht im Raum. Die Behörden haben Proben genommen, die beiden Restaurants sind aktuell geschlossen. Bei Facebook teilten die Lokalverantwortlichen mit, im Augenblick sehe es so aus, als hätten sich alle Gäste an nur einem einzigen Tag, dem vergangenen Samstag (18. April), den Magen verdorben. Möglicherweise stehe die Vergiftung mit schlechtem Lachs in Verbindung. Zuletzt habe man den Lieferanten gewechselt.

Die Zeit der Schliessung werde jetzt aber auch für eine gründliche Grossreinigung genutzt. «Wir nehmen diese Situation sehr ernst und tun alles, um sie bestmöglich zu bewältigen», hiess es in einem Statement.

Verwendete Quellen:

Japan-Hype in der Schweiz: Diese Ramen-Kette will 30 Filialen eröffnen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
16 spezielle Sushi-Kreationen, die du lieben wirst
1 / 18
16 spezielle Sushi-Kreationen, die du lieben wirst
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Malaysia: Ratte macht sich über Poulet im Restaurant her – neben den Gästen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Wir kochen eine 2000-jährige Pizza aus Pompeji – und es ist der HAMMER
Endlich! Eine Koch-Challenge mit archäologischem, historischem und literarischem Anspruch! Und erst noch fein.
Pompeji – es fasziniert bis heute wie kaum ein anderer Ort. Als bedeutendste der vier beim verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 begrabenen Städte versprüht es eine ganz eigene, tragische Romantik: Es ist ein archäologisches Unikum; eine in Asche konservierte Zeitkapsel, die den Moment der Zerstörung für immer festhält.
Zur Story