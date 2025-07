Der Essenslieferant Just Eat liefert neu auch Sextoys. Bild: Getty

Dein Just-Eat-Lieferant kommt vielleicht bald mit Handschellen vorbei

Der Essenslieferant Just Eat liefert hierzulande neu auch verschiedene Sextoys sowie Kondome an Kundinnen und Kunden aus. Dafür kooperiert das Unternehmen mit dem Schweizer Erotikhändler Magic X.

Die neue Partnerschaft richte sich nach «dem Wunsch nach sofortigem Vergnügen, der in unserer digitalisierten Gesellschaft durch schnelle Verfügbarkeit und unmittelbare Belohnung zur Selbstverständlichkeit geworden ist», teilte Just Eat Schweiz am Montagmorgen mit.

In der Schweiz seien daher ab sofort Produkte von 19 Magic-X-Filialen über die Plattform des Essenslieferanten verfügbar. Die Angebotserweiterung knüpfe an die Einführung des «Self-Care-Segments» durch den britischen Mutterkonzern in anderen Ländern an.

In den Niederlanden kooperiert das Unternehmen beispielsweise mit EasyToys, während in Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Irland und Dänemark eine Partnerschaft mit Lovehoney besteht. (sda)