Die Co-Gründerin der Benefizauktion, Peri Cochin, vor dem Picasso-Bild, das morgen versteigert wird. Bild: keystone

Mit Glück und 100 Euro kannst du ein Picasso-Bild im Wert von 1 Million gewinnen

Eine Charity-Aktion in Paris verlost ein Originalgemälde von Pablo Picasso im Wert von einer Million Franken. Der Erlös der Lotterie kommt der Alzheimer-Forschung zugute.

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1941 porträtierte der berühmte Maler Pablo Picasso seine damalige Partnerin Dora Maar auf seine unverkennbare Art und Weise. Heute, 85 Jahre später, wird das Werk mit dem Titel «Tête de femme» in einer Auslosung durch das Auktionshaus Christie's in Paris für 100 Euro versteigert. Der Wert des Bildes wird indes auf eine Million Euro geschätzt.

Erlös zugunsten der Alzheimer-Forschung

Dahinter steckt die Charity-Aktion «1 Picasso for 100 Euros» des Auktionshauses in Zusammenarbeit mit der Opera Gallery, der das Bild gehört und der Alzheimer Research Foundation, die den Grossteil des Gewinns für ihre Forschung erhält. Ab heute können 120'000 Lose zu je 100 Euro gekauft werden, am morgigen Mittwoch um 18 Uhr wird dann der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ausgelost. Die Ziehung kann über YouTube live mitverfolgt werden.

Werden alle Tickets verkauft, entsteht ein Gesamtgewinn von zwölf Millionen Franken, wovon eine Million an die Opera Gallery gehen würde und die restlichen elf Millionen der Alzheimer-Forschung zugutekämen. Die Picasso-Verlosung findet nun bereits zum dritten Mal statt. Während der vorangegangenen Verlosungen konnten rund zehn Millionen Franken für karitative Zwecke gesammelt werden.

Einen Picasso fürs Wohnzimmer

Im Jahr 2013 gewann ein 25-jähriger US-Amerikaner auf der Suche nach Bildern, um sein Zuhause zu dekorieren, das Werk «L'Homme au Gibus» von Pablo Picasso. Auch dieses hatte einen Wert von rund einer Million Euro. Sieben Jahre später gewann der Italiener Lorenzo Nasso ein weiteres Picasso-Gemälde mit einem Los, welches er seiner Mutter zu Weihnachten schenkte. (jul)