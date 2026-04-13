bedeckt10°
DE | FR
burger
Leben
Frankreich

Picassos «Tête de femme» wird in Charity-Aktion in Paris verlost

Peri Cochin, co-founder of the &quot;1 Picasso for 100 euros&quot; lottery, poses next to Head of a Woman by Pablo Picasso, painted in 1941, in Paris, Friday, April 10, 2026, where the draw will be ha ...
Die Co-Gründerin der Benefizauktion, Peri Cochin, vor dem Picasso-Bild, das morgen versteigert wird. Bild: keystone

Mit Glück und 100 Euro kannst du ein Picasso-Bild im Wert von 1 Million gewinnen

Eine Charity-Aktion in Paris verlost ein Originalgemälde von Pablo Picasso im Wert von einer Million Franken. Der Erlös der Lotterie kommt der Alzheimer-Forschung zugute.
13.04.2026, 16:3913.04.2026, 16:39

1941 porträtierte der berühmte Maler Pablo Picasso seine damalige Partnerin Dora Maar auf seine unverkennbare Art und Weise. Heute, 85 Jahre später, wird das Werk mit dem Titel «Tête de femme» in einer Auslosung durch das Auktionshaus Christie's in Paris für 100 Euro versteigert. Der Wert des Bildes wird indes auf eine Million Euro geschätzt.

Erlös zugunsten der Alzheimer-Forschung

Dahinter steckt die Charity-Aktion «1 Picasso for 100 Euros» des Auktionshauses in Zusammenarbeit mit der Opera Gallery, der das Bild gehört und der Alzheimer Research Foundation, die den Grossteil des Gewinns für ihre Forschung erhält. Ab heute können 120'000 Lose zu je 100 Euro gekauft werden, am morgigen Mittwoch um 18 Uhr wird dann der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ausgelost. Die Ziehung kann über YouTube live mitverfolgt werden.

Werden alle Tickets verkauft, entsteht ein Gesamtgewinn von zwölf Millionen Franken, wovon eine Million an die Opera Gallery gehen würde und die restlichen elf Millionen der Alzheimer-Forschung zugutekämen. Die Picasso-Verlosung findet nun bereits zum dritten Mal statt. Während der vorangegangenen Verlosungen konnten rund zehn Millionen Franken für karitative Zwecke gesammelt werden.

Einen Picasso fürs Wohnzimmer

Im Jahr 2013 gewann ein 25-jähriger US-Amerikaner auf der Suche nach Bildern, um sein Zuhause zu dekorieren, das Werk «L'Homme au Gibus» von Pablo Picasso. Auch dieses hatte einen Wert von rund einer Million Euro. Sieben Jahre später gewann der Italiener Lorenzo Nasso ein weiteres Picasso-Gemälde mit einem Los, welches er seiner Mutter zu Weihnachten schenkte. (jul)

Mehr aus der Kunst-Welt:

Alarm in Uffizien-Galerie nach Hackerangriff – Türen zugemauert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Aus Alt mach Neu: Bilder, die eine neue Chance erhielten
1 / 30
Aus Alt mach Neu: Bilder, die eine neue Chance erhielten
Der Künstler «TheGnarledBranch» kauft Secondhand-Läden und auf Flohmärkte alte Gemälde und ergänzt sie mit modernen Elementen aus der Popkultur. Wie das dann aussiehst, siehst du hier:
quelle: etsy.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verhaftungsbild von Andrew hing kurzzeitig im Louvre
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Housemaid»-Autorin Freida McFadden enthüllt ihre wahre Identität
Ihre Thriller «The Housemaid» verkauften sich millionenfach. Doch wer Freida McFadden wirklich ist, blieb lange verborgen. Nun spricht sie selbst.
Wer ist Freida McFadden? Diese Frage beschäftigte die Buchwelt lange. Die Autorin hinter dem Weltbestseller «The Housemaid» trat bei öffentlichen Auftritten mit Perücke und Brille auf. Seit Jahren kursierten Spekulationen über ihre wahre Identität.
Zur Story