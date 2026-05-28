«Gebt uns diese Insel»: Daniella und Jonathan aus der Romandie können ab dem 1. Juni eine einsame Insel in Schweden für sich geniessen.

screenshot: watson

Dieses Schweizer Paar hat eine schwedische Insel gewonnen

Daniella ist Genferin, Jonathan ist Waadtländer. Als Gewinner eines Wettbewerbs darf sich das Paar ein Jahr lang auf der schwedischen Insel Tjuvholmen zurückziehen. Die beiden 28-Jährigen verraten watson, was sie dort vorhaben – und warum ihr Abenteuer noch lange nicht vorbei ist.



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Der schwedischen Tourismus-Organisation Visit Sweden ist ein meisterhafter Marketing-Coup gelungen: Anfang Jahr bot sie in einem Wettbewerb den Gewinnern die Möglichkeit, ein ganzes Jahr auf einer bislang unbewohnten schwedischen Insel zu leben. Die Teilnahmebedingungen: volljährig sein, eine Videopräsentation einreichen und vor allem kein Milliardär sein, denn das Ziel sei es, Luxus «als Einfachheit, Ruhe und Freiheit in der Natur statt als materiellen Überfluss» neu zu definieren.

Jeff Bezos fällt damit also schon mal raus.

Glücklicherweise sind Daniella und Jonathan keine Milliardäre. Die 28-jährige Genferin und der gleichaltrige Waadtländer konnten jedoch andere Trümpfe ausspielen und die Jury überzeugen. Denn ja, dieses junge Paar aus der Romandie hat tatsächlich «eine Insel gewonnen». Ab dem 1. Juni gehört ihnen Tjuvholmen, eine der fünf unbewohnten Inseln, die im Wettbewerb standen – oder zumindest fast.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

«Als ich die E-Mail erhielt, traute ich meinen Augen nicht», berichtet Jonathan. «Ich musste es Daniella sagen, also zog ich die Überraschung etwas in die Länge, indem ich ihr sagte, wir müssen reden, und sie spazieren führte.»

Daniella bekam vor der Freude zunächst Angst: «Was will er mir bloss sagen? Es ist 22 Uhr, warum muss ich spazieren gehen, das kann nur ernst sein.»

Nachdem sie die Nachricht verdaut hatten, musste geklärt werden, was sie tatsächlich gewonnen hatten.



Eine Insel, ja, aber wofür? Wie genau? Und zu welchen Bedingungen? An dieser Stelle wird der angekündigte Traum (ein wenig) kompliziert. Selbst für unsere beiden Westschweizer, die von dem Projekt total begeistert sind, die nicht nur eine gewisse Abenteuerlust mitbringen, sondern auch eine der wenigen bewaldeten Inseln des Pakets ergattert haben.

«Auf den anderen Inseln soll es fast nur Steine und aggressive Vögel geben! Gewinner wurden gewarnt: ‹Ihr könnt nicht auf eurer Insel leben!›»

Daniella

Ein weiterer Glücksschlag für das Paar: Tjuvholmen liegt im freien Wasser des Vänern-Sees. Ein kleines, zwar unbewohntes Paradies, «aber viel leichter erreichbar als die anderen Inseln in der Ostsee», erklärt Daniella.

Und sie sind nicht zu weit von der Zivilisation entfernt: Das elegante Barockschloss Läckö blickt auf ihr Camp mitten im Nichts. Denn genau darum geht es: ein naturverbundenes Abenteuer. (Wer nichts von Reality-Shows in der Natur hält, darf hier aufhören zu lesen und sich stattdessen die herzigsten Wildtiere angucken.)



«Von hier aus werde ich Jo während seiner Survival-Challenge beschützen.» bild: instagram

Das Paar hat also nicht wirklich eine Insel gewonnen. Vielmehr handelt es sich um eine Art zeitlich begrenzte Übernahme, die vor allem als grosszügiger Spielplatz für naturbegeisterte Kreative dient: «Wir dürfen nichts Festes bauen und müssen Flora und Fauna respektieren», erklärt Jonathan.



Tjuvholmen, eine der 267'570 Inseln Schwedens – das Land besitzt weltweit die meisten Inseln –, muss jederzeit öffentlich zugänglich bleiben. «Wir dürfen aber einen Jagd- und Fischereischein beantragen», ergänzt Daniella. Kurz: Man könnte durchaus ein Zelt für ein oder zwei Monate aufstellen, ohne den Wettbewerb gewonnen zu haben (2242 Bewerbungen gab es).



Interesse des Paars geweckt

Das Paar bringt alles mit, um Inselbewohner in Schweden zu werden: eine flexible Tagesstruktur, starke Naturverbundenheit, Affinität zu nordischen Werten, ein grosses Herz für Van-Roadtrips und persönliche Projekte, die eine langsamere Lebensweise fördern.



Sie haben doch alles, was man zum Leben auf einer einsamen Insel braucht, oder? bild: DR

Als Gesundheits- und Wellness-Freaks erkennen sie sofort das Potenzial ihrer kleinen Insel als eine Art Ideenlabor. Jo, der seine Tenniskarriere für Video und Content Creation aufgab, träumt davon, Survival-Abenteuer zu testen. Dani, ihres Zeichens ehemalige Ärztin, möchte dort Yoga-Retreats veranstalten.

Dazu kommen noch gutes Aussehen und natürliche Kamera-Präsenz – perfekte Voraussetzungen, um das Abenteuer in den sozialen Medien zu teilen. «Wir werden die enorme Aufmerksamkeit nutzen, um insbesondere lokale Sponsoren und Partner zu gewinnen. Ein fantastisches Sprungbrett für uns, ähnlich wie bei ‹Koh-Lanta›», so Jonathan.



«Koh-Lanta»? Bei «Les Aventuriers de Koh-Lanta» («Die Abenteurer von Koh-Lanta») handelt es sich um eine französische Reality-Show im «Survivor»-Format, deren erste Staffel aus dem Jahr 2001 auf der gleichnamigen thailändischen Insel gedreht wurde.

bild: www.imago-images.de

Visit Sweden möchte, dass die Gewinner auf ihre Weise über Schweden berichten. Im Endeffekt kostet die Promo wenig, denn Dani, Jo und Co. erhalten Hin- und Rückfahrt zur Insel vom Tourismusbüro bezahlt. Alles Weitere müssen sie selbst organisieren. «Wir werden sehen, wenn wir vor Ort sind», freut sich die Genferin. «Wir müssen unsere eigenen Toiletten bauen, aber die Herausforderung schreckt uns nicht ab.»



Und wann geht’s los? «Zunächst können wir nicht das ganze Jahr dort leben, da nichts gebaut werden darf. Wir fahren also Ende Sommer das erste Mal hin», erklärt Jo. «Derzeit planen wir, jede Saison zu kommen, um die Insel maximal zu nutzen, auch mit Freunden und Künstlern. Die Projekte sind zahlreich!»

Kein Grund zur Eile: Das Paar hat bis Mai 2027 Zeit, aus dieser kleinen Insel eine grosse Zukunft zu machen.

