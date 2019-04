Leben

Game of Thrones

«Game of Thrones»-Finale: RTS und Sky Show zeigen die 8. Staffel



screenshot: hbo

Diese 5 Fragen brennen uns vor dem «Game of Thrones»-Finale noch unter den Fingernägeln

Der Winter ist da. Die letzte Staffel «Game of Thrones» beginnt. Und zwar in der Nacht auf Montag um 3:00 Uhr (MEZ). Schweizer können die 8. Staffel auf RTS und Sky Show zeitgleich mit den Serienfans in den USA sehen.

Fast geschafft. Morgen schon werden die ersten von uns die erste Folge der finalen Staffel «Game of Thrones» gesehen haben. Ich selbst gehöre dazu. Und natürlich habe ich so meine Theorien, wie das alles endet. Vor allem aber habe ich noch so einige Fragen, die mir GoT bitte noch beantworten soll!



Wo kann ich «Game of Thrones» schon heute Nacht schauen? Schauen kannst du «Game of Thrones» auf RTS (gratis und in der Originalfassung) sowie mit dem Streaming-Dienst Sky Show (englisch und deutsch gesprochen bzw. untertitelt).

Hier meine letzten GoT-5-Fragen, die ich beantwortet haben will:

Was wurde aus?

Ilyn Payne , dem stillen Diener des Hauses Lennister, der Ned Stark hingerichtet hat? Anfangs taucht er regelmässig an der Seite von Sandor Clegane auf, dann war er plötzlich weg. Was hab ich verpasst?

, dem stillen Diener des Hauses Lennister, der Ned Stark hingerichtet hat? Anfangs taucht er regelmässig an der Seite von Sandor Clegane auf, dann war er plötzlich weg. Was hab ich verpasst? Syrio Forel , dem berühmten Schwert-Tänzer und Lehrer von Arya Stark? In den Büchern ist sein Schicksal klar, aber in der Serie haben wir ihn nie sterben sehen. Er könnte Arya von ihrem dunklen «Ich töte Alle!»-Pfad zurückholen und war einfach ein toller Charakter. Andere Fans haben da übrigens eine andere Theorie, dazu gleich mehr.



, dem berühmten Schwert-Tänzer und Lehrer von Arya Stark? In den Büchern ist sein Schicksal klar, aber in der Serie haben wir ihn nie sterben sehen. Er könnte Arya von ihrem dunklen «Ich töte Alle!»-Pfad zurückholen und war einfach ein toller Charakter. Andere Fans haben da übrigens eine andere Theorie, dazu gleich mehr. Illyrio Mopatis , dem Geschäftsmann und einflussreichen Intriganten. Der Magistrat von Pentos übergab Dany (und ihren Bruder Viserys irgendwie auch) an Khal Drogo. Er will das Haus Targaryen genauso an der Macht sehen wie Varys. Kommt er mit der Goldenen Kompanie auch in der letzten Staffel wieder zurück?

, dem Geschäftsmann und einflussreichen Intriganten. Der Magistrat von Pentos übergab Dany (und ihren Bruder Viserys irgendwie auch) an Khal Drogo. Er will das Haus Targaryen genauso an der Macht sehen wie Varys. Kommt er mit der Goldenen Kompanie auch in der letzten Staffel wieder zurück? (Vorsicht Spoiler) Was ist mit dem Schicksal von Catelyn Stark? Sie wird im Buch eigentlich wiederbelebt und nimmt aktiv am weiteren Story-Verlauf Teil. In der Serie hat sie aber keinen Auftritt mehr. Könnte das vielleicht doch noch passieren? Auch Benjen Stark brauchte schliesslich ewig, bis er wieder in «Game of Thrones» zu sehen war.

Was hat Pod bitte mit diesen Frauen angestellt?

Er ist der ewige Knappe. Erst von Tyrion Lennister, dann von Brienne von Tarth. Kein besonderer Schwertkämpfer, ganz gut mit den Wappen der Häuser. Aber im Bett muss er der Wahnsinn sein. In einer Episode verweigern gleich drei Sexarbeiterinnen eines Bordells Bron sogar die Bezahlung, so gut war er. Was. zur. Hölle hat er, was andere nicht haben?



Erfahren wir die Hintergründe über Jaqen H’ghar?

Wir wissen, dass der Gesichtslose einen weiteren Auftritt haben wird. Aber werden wir die grosse zusammenhängende Narrative erfahren? Wie The Daily Beast schreibt, gibt es sogar Fans, die glauben das H'gar und Syrio Forell (s.o.) ein und die selbe Person sind. Und es stimmt, da gibt es Erzählungslücken: Wie ist dieser Profi-Killer, der in Harrenhal nach Belieben Leute umgebracht hat, etwa überhaupt in einem Käfig der Lennisters gelandet?



Gibt es Babys bei den Weissen Wanderern? Und wie funktionieren die überhaupt?

Schaut man sich die Bösen in «Game of Thrones» an, stellen sich so viele Fragen. Wo haben die Weissen Wanderer diese riesigen Ketten her, mit dem sie den Drachen aus dem Fluss zerren? In einer frühen Staffel wird ausserdem erklärt, dass sie Kinder stehlen, um diese dann zu verwandeln. Heisst das, die können reden? Heisst das, die haben Kinder? Ausserdem: Warum bleibt eigentlich einer ihrer Zombies am Leben, obwohl Jon Snow seinen Herren umbringt, wie funktioniert die Kontrolle der Untoten-Armee? Da muss noch einiges erklärt werden, um mich Zufrieden zustellen.

Wie kann Arya eigentlich ALLES überleben?

Auch diese Frage bringt The Daily Beast auf: Drogo stirbt in der ersten Staffel nach einer kleinen Infektion. Arya dagegen wird dauernd schwer verletzt und IMMER überlebt sie offensichtlich ohne bleibende Schäden. Was hat sie, was andere nicht haben? Und wird das vielleicht tatsächlich noch einmal thematisiert?



Und weil ihr so tapfer durcheghalten habt. Hier eine Katze, die glaubt, sie sei einer der Drachen von Daenerys:



(mbi)

Abonniere unseren Newsletter