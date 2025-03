Der Balkon als Vorratskammer: Essbare Pflanzen sind dekorativ und praktisch. Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Gärtner Graf

Vom Balkon in den Kochtopf: Diese 8 Pflanzen kannst du auch essen

Neben dem bekannten Gemüse und Obst gibt es noch andere essbare Pflanzen. Du kannst sie als Zierpflanzen auf Balkon oder Terrasse ziehen und gleichzeitig kulinarisch verwerten. Oder du erntest Wildpflanzen, die in grosser Zahl in der Natur wachsen.

Tipp 1 Taglilie im Topf

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Wenn du einen sonnigen Balkon hast, sind mehrjährige Blumen, die du einfach in einem Topf ziehen kannst, besonders empfehlenswert.

Ein gutes Beispiel ist die Taglilie (Hemerocallis): Sie ist attraktiv, robust und es lassen sich alle Pflanzenteile in der Küche verwerten. Wenn du die Taglilien im Frühjahr teilst, kannst du die Knollen ernten und später die jungen Sprossen sowie die Blüten dünsten.

Tipp 2 Becherfarn

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Farne sind ideal für einen schattigen Balkon. Sie sind pflegeleicht und langlebig. Der Becherfarn (Matteuccia) wuchert im Garten oder in einem grossen Kübel auf der Terrasse.

Die jungen eingerollten Austriebe werden in den USA «Fiddleheads» genannt und sind eine Delikatesse. Sie schmecken wie Spinat, wenn du sie 15 Min. kochst oder dampfgarst.

Tipp 3 Superfood von Sträuchern

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Nicht nur die Früchte der bekannten Obstgehölze schmecken vorzüglich. Viele attraktive Ziersträucher wie die Felsenbirne (Amelanchier) liefern wertvolle Beeren, die wegen ihrer Inhaltsstoffe als Superfood gelten.

Die saftig süssen «Saskatoon»-Beeren, so heissen sie in Nordamerika, kannst du frisch verzehren, aber auch trocknen oder tiefgefrieren.

Tipp 4 Schlingpflanze Akebia

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Die Akebia (Akebia quinata) gehört wegen ihrer aparten purpurfarbenen Blüten zu den schönsten Schlingpflanzen. Ihre kulinarische Verwendung ist jedoch wenig bekannt.

An einem warmen, geschützten Standort bildet sie Früchte mit einer gurkenähnlichen Form aus. Im Spätsommer lassen sich diese leicht öffnen und bringen ein mild süsses Fruchtfleisch hervor.

Tipp 5 Blüten – Schmackhafte Dekoration

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Essbare Blüten wachsen an ein- und mehrjährigen Pflanzen. Mit ihnen lassen sich Desserts, Salate, Kuchen und Sommergetränke dekorieren. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern haben oft besondere Aromen und ergänzen damit die bekannten Kräuter.

Besonders zu empfehlen sind die Blütenblätter von Hornveilchen, Kapuzinerkresse, Storchschnabel und Wildrosen.

Tipp 6 Meerrettich

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Der Meerrettich (Armoracia rusticana) ist mit seinen grossen Blättern und den lockeren weissen Blütenähren schön anzusehen. Er ist ausserdem mehrjährig, du hast daran also lange Freude.

Ab Ende Oktober kannst du die scharfe Hauptwurzel ausgraben und frisch gerieben als Gewürz verwenden. Die kleinen Wurzeltriebe steckst du wieder leicht schräg in die Erde, damit daraus eine neue Pflanze wachsen kann.

Tipp 7 Unkraut ist auch Food!

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Die Vogelmiere (Stellaria media) ist ein lästiges Unkraut und wächst auch in Kübeln auf dem Balkon. Alle oberirdischen Teile kannst du das ganze Jahr über essen.

Im Salat ist die vitaminreiche Vogelmiere mit ihrem leicht erbsenartigen Geschmack eine gute Ergänzung. Gekocht schmeckt sie in Suppen und Eintöpfen vorzüglich.

Tipp 8 Wildkräuter von der Wiese

Bild: Gärtner Graf/tetiana bukhinska

Den Löwenzahn (Taraxacum officinale) kennen wir alle – er wächst im Frühling zahlreich auf Wiesen. Seine jungen Blätter sind zart und haben einen leicht bitteren Geschmack, der an Rucola erinnert.

Du kannst sie roh in Salaten, auf Sandwiches oder als Pesto verwenden. Ältere Blätter sind bitterer und sollten gekocht oder gedünstet werden, um die Bitterkeit zu reduzieren.

Achtung!

Pflücke keine Pflanzen in Naturschutzgebieten und ernte nicht von Privatgrundstücken oder in der Nähe von Strassen, stark frequentierten Wegen oder Hundewiesen. Nimm nur so viele Pflanzen und Pflanzenteile, wie du tatsächlich benötigst. Und achte auf eine schonende Ernte, indem du die Pflanzenteile mit einem sauberen Schnittwerkzeug abtrennst und nicht abreisst. Es ist wichtig, mit dem Bestand an Wildpflanzen sorgsam umzugehen und ihn keinesfalls zu gefährden.

Tipp vom Garten-Profi:

Beim Sammeln essbarer Pflanzen gilt: Nimm nur solche Gewächse, die du mit absoluter Sicherheit bestimmen kannst. Bei kleinsten Unsicherheiten solltest du die Pflanze stehen lassen.

Die Gefahr ist gross, dass es sich um giftige oder zumindest für den Menschen unverträgliche Pflanzen handelt. Wasche alle gesammelten Pflanzen gründlich, bevor du sie in der Küche verarbeitest. Und beginne mit einem massvollen Verzehr, besonders beim ersten Mal.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflicher Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

