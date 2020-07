Leben

Studios streichen Episoden aus diversen Serien wegen Rassismus

Die Black-Lives-Matter-Bewegung ist inzwischen auch in Hollywood angekommen und veranlasst diverse Studios dazu, ihre Inhalte zu überdenken. Das führte jüngst dazu, dass diverse Folgen aus beliebten Serien wie «Scrubs», «Brooklyn Nine Nine», «30 Rock», «The Office» oder «Community» verschwunden sind.

Alle Episoden haben gemein, dass sie Szenen enthalten, die rassistisch sind oder als rassistisch empfunden werden können. Während bei «The Office» nur eine einzelne Szene entfernt wurde, hat man bei «30 Rock» und «Scrubs» gleich ganze Folgen gestrichen. Sie alle zeigen weisse Schauspieler mit schwarzem Make-up.

Bild: ABC

Auch die Serienmacher von «Brooklyn Nine-Nine» überdenken ihre Schöpfung aktuell gründlich. In einem ersten Schritt hat man Drehbücher für neue Folgen der achten Staffel verworfen. Für die Produzenten stelle sich die Frage, wie man mit der ganzen Polizeithematik umgehen soll. Vor allem der Punkt, ob es moralisch überhaupt noch vertretbar sei, eine Comedy-Serie über die US-Polizei zu machen, beschäftigt das Kreativteam. Damit beginnt die Arbeit an der achten Staffel ganz von vorne, womit sich die neue Staffel um Monate verzögern dürfte.

Neuer «Constantine»-Film in Arbeit

Nach dem Erfolg der Matrix-Reihe war Schauspieler Keanu Reeves 2005 in einem Film zu sehen, der ein weiteres, grosses Franchise hätte begründen sollen: «Constantine». In der Comic-Adaption spielte Reeves einen kettenrauchenden Exorzisten, der in den Kampf zwischen Himmel und Hölle involviert ist.

Trotz mehrheitlich positiver Kritiken, konnte der Film seine Produktionskosten von 100 Millionen nur knapp wieder einspielen. Ein zu grosses Risiko für Warner Bros., welches die geplanten weiteren Filme auf Eis legte.

Bild: Warner Bros.

2014 versuchte man sich schliesslich mit einer Serie, bei der Keanu Reeves allerdings nicht beteiligt war. Auch da blieb der Erfolg aus, was das Ende nach Staffel 1 bedeutete. Immerhin fand der Charakter des Constantine aus der Serie danach Einzug ins «Arrow»-Serienuniversum von Warner Bros. Dort ist er seither zu einem regelrechten Fanliebling herangewachsen.

Dies könnte womöglich der Grund sein, weshalb Warner sich nun an einem neuen «Constantin»-Film versuchen soll. Das will zumindest die Seite The Direct von einer gut informierten Quelle erfahren haben. Angeblich soll Regisseur J. J. Abrams und seine Produktionsfirma Bad Robot mit dem Projekt betraut worden sein.

Bild: Christopher Smith/Invision/AP/Invision

Das erscheint durchaus plausible, da Abrams im Herbst 2019 einen Exklusiv-Deal mit Warner Media unterschrieben hat, der 250 Millionen Dollar schwer ist. Dafür produziert der Hollywood-Titan exklusive Inhalte für Warner. Ein erstes Projekt ist unter anderem eine TV-Serie zu «Justice League Dark».

Viel mehr als das ist momentan noch nicht bekannt. So weiss man also auch nicht, ob es sich beim Film um eine Fortsetzung mit Reeves oder ein Reboot handeln wird.

(pls)

