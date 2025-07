Unveröffentlichte Musik von Beyoncé während Tour aus dem Auto gestohlen

Beyoncé befindet sich derzeit auf ihrer «Cowboy Carter» Tournee, nachdem sie für das gleichnamige, im vergangenen Jahr erschienene Album einen Grammy bekommen hatte. Mit dem Werk wagte sich die Sängerin erstmals auf das Gebiet der Country-Musik. Die Tournee begann am 28. April 2025 in Inglewood, Kalifornien und endet voraussichtlich am 26. Juli in Paradise, Nevada.

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Die auffallendsten und kuriosesten Looks der Fashion-Week in Paris

Es ist Haute-Couture-Woche in Paris! Das heisst: Es tummelt sich wieder das Who is Who der Designergrössen in der Modestadt. Wir haben für dich die auffälligsten Looks gesichtet, damit du mitreden kannst (wenn du denn wolltest).

Die Haute-Couture-Woche in Paris für Herbst und Winter 2025/2026 findet vom 7. bis 10. Juli 2025 statt. In dieser Zeit präsentieren ausgewählte Modehäuser ihre neuesten und spektakulärsten Kreationen. Haute Couture heisst so viel wie «hohe Kunst der Massschneiderei» und ist die Königsdisziplin der Designerinnen und Designer. Die Kleider, die oftmals Hunderte von Arbeitsstunden erforderten, landen anschliessend bei Superreichen, Prominenten und Aristokraten.