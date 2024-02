Bild: disney/ amazon/ universal

«Deadpool», «The Boys» und Minions: Diese neuen Trailer wurden am Super Bowl gezeigt

Marvel nutze den Super Bowl, um den ersten Trailer für den mit Spannung erwarteten «Deadpool»-Film zu veröffentlichen. Aber auch andere Trailer wurden gezeigt. Ein Überblick.

Beim Super Bowl zahlen nicht nur Firmen wie Uber Eats oder Lindt Millionen von Franken, um ein paar Sekunden Werbung ausstrahlen zu können. Auch Filmstudios mischen mit und nutzen die Chance neue Trailer zu kommenden Filmen und Serien zu veröffentlichen.

Hier kommt die Übersicht mit allen neuen Trailern:

«Deadpool & Wolverine»

Der erste Trailer zu «Deadpool 3» mit Ryan Reynolds als Wade Wilson und Hugh Jackman als Wolverine in den Hauptrollen gibt einen Vorgeschmack auf den einzigen Film des Marvel Cinematic Universe im Jahr 2024. Allerdings wird das Phase-5-Abenteuer schon jetzt als einer der grössten Erfolge im MCU gepriesen, da Deadpool sich endlich dem Avengers-Franchise anschliesst. Der offizielle Titel des Films ist «Deadpool & Wolverine».

Kinostart in der Deutschschweiz ist der 24. Juli 2024.

«The Fall Guy»

Inspiriert von der gleichnamigen Serie aus den 80er-Jahren erzählt «The Fall Guy» die Geschichte eines Stuntmanns in Hollywood. Um ein Filmprojekt zu retten, muss er einen Filmstar suchen, der vermisst wird, und deckt dabei eine Verschwörung auf.

Bei uns läuft der Film ab dem 1. Mai 2024 im Kino.

«Kingdom of the Planet of the Apes»

Viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft leben die Affen in Harmonie und regieren den Planeten. Doch die Menschen führen nur noch ein Schattendasein. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine Reise. Er stellt alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage und trifft Entscheidungen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen wird.

Im Kino kann der Film ab dem 8. Mai 2024 geschaut werden.

«Despicable Me 4»

Grus Familienglück ist perfekt: Er ist frisch gebackener Vater. Doch als ein alter Erzfeind Gru Junior entführt, bricht die ganze Familie (inklusive Minions) zu einer Rettungsaktion auf.

Kinostart ist der 4. Juli 2024.

«Wicked»

«Wicked» erzählt die Geschichte der Hexen von Oz. Der Film dreht sich um Ephaba, eine junge Frau mit grüner Haut, die von allen missverstanden wird und ihre wahre Kraft erst noch entdecken muss.

Zum Cast gehören Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater und Jeff Goldblum.

Im Kino startet der Film am 28. November 2024.

«The Boys»

Ein etwas anderes Video veröffentlicht Amazon über die Anti-Superhelden-Serie «The Boys». Im klassischen ironischen Stils der Serie machen sie sich über die USA lustig – mit Pferden, Freiheit, vielen Flaggen, echten Helden und Adlergeschrei.

«IF»

Für diesen Trailer wiederholten die Produzenten einen legendären Prank aus «The Office». Jim muss zum Zahnarzt und beauftragt einen Freund, für einen Tag im Büro ihn zu spielen. Dieses Mal veräppeln sie aber nicht Dwight, sondern Ryan Reynolds.

«IF» kann ab dem 16. Mai im Kino geschaut werden.

«Bob Marley: One Love»

Dieses Biopic über Bob Marley startet bereits diese Woche im Kino. In seiner Heimat Jamaika droht ein Bürgerkrieg auszubrechen, Bob Marley reist deshalb nach London. Dort beginnt er mit der Arbeit an seinem bekanntesten Album. Doch auch das geht nicht ohne Tragik.

Kinostart: 15. Februar 2024.

«A Quiet Place: Day One»

«A Quiet Place: Day One» ist bereits der dritte Film der Horror-Reihe von John Krasinski. Krasinski ist jedoch nur als Autor beteiligt. Auch Emily Blunt soll nicht mehr mitspielen. Der neue Film zeigt der erste Tag, an dem die Welt ruhig wurde.

Dieses Prequel kann ab dem 27. Juni in den Kinos geschaut werden.

«Inside Out 2»

Die junge Riley ist jetzt ein Teenager, und während die Emotionen denken, dass sie einen grossartigen Job gemacht haben, können sie nicht mit wachsenden Schmerzen rechnen. Da kommt Anxiety, um die Dinge aufzurütteln.

Der Animationsfilm ist ab dem 13. Juni 2024 auf Disney Plus verfügbar.

«Monkey Man»

Kid setzt sich Nacht für Nacht eine Gorillamaske auf, um von Untergrund-Kämpfern für Geld blutig geschlagen zu werden. Als sein Kindheitstrauma überkocht, entfesseln seine vernarbten Hände einen explosionsartigen Rachefeldzug, um mit den Männern abzurechnen, die ihm alles genommen haben.

Läuft ab dem 11. April 2024 im Kino.

«Kung Fu Panda 4»

Po wird zum spirituellen Führer des Tals des Friedens ernannt, was bedeutet, dass er einen neuen Drachenkrieger finden und ausbilden muss. Doch es kommt noch schlimmer: Vor kurzem wurde eine böse, mächtige Zauberin gesichtet, die sich in jede beliebige Kreatur verwandeln kann.

In Schweizer Kinos am 13. April 2024.

