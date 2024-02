Wegen Sexismus: Netflix plant bei «Avatar»-Realverfilmung diverse Anpassungen

«Ich wollte sicherstellen, dass Sokka lustig ist», sagt Ian Oasley über die von ihm verkörperte Figur gegenüber « Entertainment Weekly ». Weiter bemerkte er: «Der Realismus hat in jeder Hinsicht mehr Gewicht.» In der Realverfilmung würden einige Dinge, die in der für Kinder produzierte Zeichentrickserie funktionierten, anders wirken. Einen Punkt erwähnte daraufhin seine Kollegin Kiawentiio, die Katara spielt. Sie sagt:

In der Zeichentrickserie wird der Sexismus von Sokka in vielen Szenen deutlich. Er erwartet zum Beispiel von seiner Schwester Katara, dass sie sich um den Haushalt kümmert. In der Netflix-Serie soll der Sexismus nun abgeschwächt sein, wie die Schauspieler der Figuren Sokka und Katara durchblicken liessen.

Grammys: Taylor Swift schreibt Geschichte – und kündigt gleich ein neues Album an

In Los Angeles wurden in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) zum 66. Mal die Grammys verliehen. Wer für Aufsehen gesorgt hat und die grössten Gewinnerinnen des Abends.

Pop-Superstar Taylor Swift hat Grammy-Geschichte geschrieben. Die 34-Jährige gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Hauptkategorie Album des Jahres für ihre Platte «Midnights». Es ist ihr vierter Grammy für ein Album nach den Auszeichnungen für «Fearless», «1989» und «Folklore» – Swift zieht damit an Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder vorbei, die jeweils dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. «Es macht mich so glücklich», sagte Swift – elegant in Weiss gekleidet – in ihrer Dankesrede. «Es überwältigt mich unfassbar, dass es einige Menschen glücklich macht und sie für diese Auszeichnung gestimmt haben.»