2222 Franken pro Monat während 5 Jahren: 3 Personen gewinnen bei Eurodreams

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Drei Glückspilze in Belgien, Irland und Spanien erhalten monatlich 2222 Franken während fünf Jahren nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag. Sie haben die sechs Zahlen 3, 7, 19, 22, 23 und 29 getippt, nicht aber die Traumzahl 2, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel, das in acht europäischen Ländern angeboten wird, wird von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt. (sda)