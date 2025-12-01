freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Geld

Eurodreams: 6 Gewinner erhalten 2222 Franken pro Monat während 5 Jahren

Gleich sechs Personen gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

01.12.2025, 21:30

Sechs glückliche Mitspielende erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren dank der Ziehung von Eurodreams vom Montag. Sie haben die sechs richtigen Zahlen 12, 15, 19, 23, 33 und 38 erraten, nicht aber die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. Die Glückspilze von Montag kommen aus Frankreich und Irland. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Weihnachten 2025 im Weissen Haus
1 / 18
Weihnachten 2025 im Weissen Haus

First Lady Melania Trump hat die diesjährige Weihnachtsdeko im Weissen Haus präsentiert.
quelle: keystone / jim lo scalzo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
WIR LEBEN IN DER ZUKUNFT! Ich begegne einem Shopping-Roboter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Staatliche Medienförderung: Parlament beschliesst Ausbau
Lokale und regionale Radio- und TV-Sender erhalten künftig einen höheren Anteil aus dem Gebührentopf. Das hat das Parlament beschlossen. Der Ständerat hat am Montag eine Vorlage bereinigt, die Teile des 2022 an der Urne gescheiterten Medienpakets wieder aufgreift.
Zur Story