Tae Bo – das Wohnzimmer-Workout der 90er lebt wieder auf

Bunte Leggings, schnelle Beats, viel Schweiss: Ein Fitnessphänomen der 1990er feiert sein Comeback. Das steckt dahinter.

Chantal Stäubli Folge mir

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Nostalgie ist gerade überall: Retro-Songs erleben ein zweites Leben, 90er-Serien-Reboots dominieren die Streamingdienste, Digicams und Vinyl-Schallplatten gelten wieder als Kult. Jetzt hält die Retrophilie auch Einzug in die Fitnesswelt.

Der alte, neue Trend: Tae Bo.



Das Fitnessphänomen der 1990er-Jahre, bei dem Menschen in bunten Aerobic-Outfits zu schnellen Beats energiegeladen trainierten, erlebt ein Comeback – zumindest in den sozialen Medien.

Das Ganzkörpertraining kombiniert Elemente aus Aerobic und Kampfsportarten wie Boxen und Kickboxen. Die Choreografien werden zu schneller Musik ausgeführt und dienen dem Aufbau von Kraft und Ausdauer.

Zwischen Aerobic und Kampfsport

Entwickelt wurde das Training vom US-amerikanischen Kampfsportler und Fitnesstrainer Billy Blanks. Seine Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man körperliche und mentale Hindernisse überwinden kann: Blanks wurde mit einer Fehlstellung der Hüftgelenke (Hüftdysplasie) sowie mit Legasthenie geboren.

Bild: EPA

Mit 11 Jahren besuchte er einen Karateunterricht, mit 26 erwarb er den schwarzen Gürtel. «Ich konzentrierte mich zunächst auf Disziplin und Fokus im Kampfsport», sagte er einst. «Dann beobachtete ich Tiere und fragte mich, welches am schnellsten ist. Ich sah Gazellen, Tiger und Schlangen – und wollte dieses Gefühl: die Sprungkraft der Gazelle, die Geschwindigkeit der Schlange und die fokussierte Präsenz des Tigers, sodass die Menschen sofort wussten, dass ich es ernst meine.»

Durch seinen Ehrgeiz wurde er ein bekannter Kampfsportler. Bei Wettkämpfen gewann er mehrere Goldmedaillen. Daraufhin weckte er das Interesse der Filmbranche und spielte in Kampfsport- und Actionfilmen wie «Bloodfist», «Driving Force» und «The King of the Kickboxers».

Ende der 1980er-Jahre entwickelte er Tae Bo, das in den 1990er-Jahren zu einem Massenphänomen der Fitnesskultur wurde. Der Durchbruch gelang über Fernsehwerbesendungen. Die Workouts wurden gezielt fürs Heimtraining produziert und verbreiteten sich millionenfach auf VHS-Kassetten.

«Frauen fühlen sich wie Kriegerinnen»

Besonders beliebt war das Training beim weiblichen Publikum. «Als ich begann, Karate, Boxen und ästhetische Elemente sowie etwas Krafttraining zu kombinieren, gab ich Frauen die Möglichkeit, sich zu beweisen, ohne jemals einen Karateanzug tragen zu müssen», so Blanks. «Sie fühlten sich wie Kriegerinnen.»

In kurzer Zeit trainierten in mehr als 30 Ländern Menschen zu Billy Blanks' motivierender Stimme. Der wirtschaftliche Erfolg des Trainings wird von den 1990er-Jahren bis in die frühe 2000er-Jahre auf rund 750 Millionen US-Dollar Umsatz geschätzt. Danach liess der Hype nach, neue Trainingsformen kamen auf wie CrossFit oder moderne Fitnessstudios mit Geräten und Kursangeboten.

Doch nun hat TikTok das energiegeladene Training wieder zurückgebracht. Tausende Videos zeigen, wie verschwitze Nutzerinnen und Nutzer das Training zu Hause ausprobieren. Viele schwärmen davon, wie effektiv das Training sei und berichten über ihren Gewichtsverlust oder Muskelaufbau. «Mädels, wenn ihr ein Workout wollt, das euch demütig macht, dann macht einen Tae-Bo-Kurs aus den 90ern», schreibt eine Fitnessbegeisterte.

Viele schätzen das Workout, weil es weniger chic und inszeniert wirkt als moderne Social-Media-Trainings wie etwa Pilates. Stattdessen gilt es als energiegeladen – und vor allem als spassig.

Disziplin und mentale Stärke

Tae Bo ist ein Akronym und soll verdeutlichen, dass das Training über reine Fitness hinausgeht und Körper und Geist miteinander verbindet. Die einzelnen Buchstaben stehen für:



T = Total commitment to whatever you do (volles Engagement für alles, was du tust)



= Total commitment to whatever you do (volles Engagement für alles, was du tust) A = Awareness of yourself and the world (Bewusstsein für sich selbst und die Umwelt)



= Awareness of yourself and the world (Bewusstsein für sich selbst und die Umwelt) E = Excellence, the truest goal in anything you do (Exzellenz als höchstes Ziel)

= Excellence, the truest goal in anything you do (Exzellenz als höchstes Ziel) B = Body as a force for total change (Körper als Kraft für Veränderung)

= Body as a force for total change (Körper als Kraft für Veränderung) O = Obedience to your will and your true desire for change (Gehorsam gegenüber dem eigenen Willen und Veränderungswunsch)

Auch wenn der Erfolg nachliess, hat der inzwischen 70-jährige Blanks nie aufgehört, neue Trainingsvideos zu produzieren. Für ihn ist das Workout kein Trend, sondern ein Lebensstil. Er wolle unterrichten, bis er die Erde verlässt.