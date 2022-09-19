Immo Bizarre

Du willst mal so richtig, richtig fernab sein? Kauf diese kanadische Insel für 2 Mio!

Du magst es ruhig? In ungestörter Natur? Ein Rückzugsort, fernab von jeglichen Menschen? Dann hätten wir was für dich ...

Oliver Baroni Folge mir

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Will man dem grossstädtischen Treiben der kanadischen Stadt Toronto mal entfliehen, ist man nach nur zwei Stunden Fahrt schon in der unberührten Wildnis um Georgian Bay, der grossen Ableger-Bucht von Lake Huron.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Und wem es im schmucken Ausflugsörtchen Honey Harbour (süss, gell?) immer noch zu viele Menschen hat, der könnte sich ins Boot setzen und zu einem Inselchen westlich von Go Home Bay (it's a hint) tuckern, zum privaten Rückzugsörtchen: Table Rocks Island.

Zum Verkauf steht aktuell dieses Inselchen, das zum Archipel der Outer Islands gehört, mitsamt ikonischer postmodernistischer Rund-Villa.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Laut Verkaufsbeschreibung bietet die vom Architekten William Grierson entworfene, kreisförmige Struktur «spektakuläre 360-Grad-Rundumsicht» dank deckenhoher Fenster.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

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Das Haus hat acht Schlafzimmer, vier Bäder und einen 48 Quadratmeter grossen Great Room, der offene Küche, Ess- und Wohnzimmer in einem ist.

Das Anwesen ist solarbetrieben und somit komplett off-the-grid; geheizt wird mit urigen Gusseisen-Holz-Öfen.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

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Die Insel besteht fast vollständig aus leicht zum Wasser hin abfallendem sogenanntem «Barfuss-Granit». Im Westen der Insel befindet sich ein geschützter Naturhafen mit Platz für traditionelle Whaleback-Boote; ausserdem ein Trockendock-Bootshaus.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Der Preis für diesen ultimativen Rückzugsort: 1,94 Mio Franken. (In Zürich gäbe es für solches Geld eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche, die kleiner ist als das Wohnzimmer des Table Rock Island Hauses.)

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Wer ist dabei? Hier könnt ihr den Makler kontaktieren.