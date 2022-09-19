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Immo Bizarre

Für 2 Millionen: kanadische Insel mit Solar-Villa zu verkaufen

Immo Bizarre

Du willst mal so richtig, richtig fernab sein? Kauf diese kanadische Insel für 2 Mio!

Du magst es ruhig? In ungestörter Natur? Ein Rückzugsort, fernab von jeglichen Menschen? Dann hätten wir was für dich ...
19.09.2022, 20:3511.08.2026, 13:36
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Will man dem grossstädtischen Treiben der kanadischen Stadt Toronto mal entfliehen, ist man nach nur zwei Stunden Fahrt schon in der unberührten Wildnis um Georgian Bay, der grossen Ableger-Bucht von Lake Huron.

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Und wem es im schmucken Ausflugsörtchen Honey Harbour (süss, gell?) immer noch zu viele Menschen hat, der könnte sich ins Boot setzen und zu einem Inselchen westlich von Go Home Bay (it's a hint) tuckern, zum privaten Rückzugsörtchen: Table Rocks Island.

Zum Verkauf steht aktuell dieses Inselchen, das zum Archipel der Outer Islands gehört, mitsamt ikonischer postmodernistischer Rund-Villa.

https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Laut Verkaufsbeschreibung bietet die vom Architekten William Grierson entworfene, kreisförmige Struktur «spektakuläre 360-Grad-Rundumsicht» dank deckenhoher Fenster.

https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca
https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Das Haus hat acht Schlafzimmer, vier Bäder und einen 48 Quadratmeter grossen Great Room, der offene Küche, Ess- und Wohnzimmer in einem ist.

Das Anwesen ist solarbetrieben und somit komplett off-the-grid; geheizt wird mit urigen Gusseisen-Holz-Öfen.

https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca
https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Die Insel besteht fast vollständig aus leicht zum Wasser hin abfallendem sogenanntem «Barfuss-Granit». Im Westen der Insel befindet sich ein geschützter Naturhafen mit Platz für traditionelle Whaleback-Boote; ausserdem ein Trockendock-Bootshaus.

https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Der Preis für diesen ultimativen Rückzugsort: 1,94 Mio Franken. (In Zürich gäbe es für solches Geld eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche, die kleiner ist als das Wohnzimmer des Table Rock Island Hauses.)

https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3050862-0/2Is3700-Table-Rock-Islands--Georgian-Bay-Ontario-X5577990 2Is3700 Table Rock Islands , Georgian Bay, Ontario Spectacular Archipe ...
Bild: georgianbayislandsforsale.ca
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Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Wer ist dabei? Hier könnt ihr den Makler kontaktieren.

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Du willst Off-the-Grid? Kauf' dir diese kanadische Insel!
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52 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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olmabrotwurschtmitbürli #wurstkäseszenario
19.09.2022 21:26registriert Juni 2017
Also... wir brauchen 8 Leute für die WG...
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Amateurschreiber
19.09.2022 22:50registriert August 2018
Ich würde es nehmen wenn die Insel etwas grösser und grüner wäre - und ich 2 Mio hätte.
561
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Nelson Muntz
19.09.2022 21:32registriert Juli 2017
Packen die noch ein Wasserflugzeug drauf bei den 2Mio?

Einfach huere blöd wenn du kurz vor Ladenschluss merkst, dass das Bier knapp wird
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