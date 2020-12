Leben

Instagram

Oliver Pocher entlarvt den Luxuskalender der Influencerin Laura Müller



Bereits getragen oder Fake – Oliver Pocher entlarvt den Luxuskalender einer Influencerin

Imke Gerriets / watson.de

Jeden Tag präsentiert die Influencerin aus Deutschland Laura Müller in ihrer Instagram-Story das neueste Geschenk aus ihrem Adventskalender, den ihr Freund und deutscher Sänger Michael Wendler für sie gemacht hat. Trotz eines Millionen-Schadens bekommt sie nun täglich luxuriöse Präsente wie etwa ein iPhone, eine Louis-Vuitton-Tasche oder Designer-Schuhe. Ein Parfüm, das es schon ab 68.50 Euro zu kaufen gibt, scheint wohl die Ausnahme zu sein.

Der Schlagerbarde verkündete vor Kurzem noch: «Ich habe Millionen an Werbeverträgen verloren – mir ist das egal, weil ich Menschen liebe, meine Fans liebe und weil ich nicht damit leben kann zu schweigen und so viele Menschen sterben zu lassen, ins Messer laufen zu lassen.» In der neuesten Podcastfolge von Oliver und Amira Pocher sprechen die beiden auch über den Luxus-Kalender und teilen die brisante Vermutung, dass alles doch nicht so dekadent ist, wie es aussieht.

Oliver und Amira Pocher mit bitterem Verdacht

Zunächst sagt Oliver Pocher im Hinblick auf Lauras Adventskalender: «Die Leute sind ja Profiler, die gucken sich alles an, analysieren das. Da wurde zum Beispiel analysiert, dass schon in den Riemchen von den Phillip-Plein-Schuhen ein Loch war und die schon getragen wurden.» Amira pflichtet bei:

«Das dritte Loch war schon ausgeleiert. Danach hat sie die Schuhe komplett verwackelt fotografiert. Da denkst du auch, warum stellst du so ein Foto online? Vielleicht, damit man nicht genau solche Sachen sieht.»

screenshot: instagram

«Ich würde es Michael Wendler komplett zutrauen»

Dann gibt es allerdings noch eine Entdeckung über eine Sonnenbrille. Der Comedian erklärt dazu: «Die Brille, das habe ich auch gesehen, ist ein Modell, das es gar nicht mehr so gibt, die ist auch schon alt.» Doch damit ist noch nicht Schluss. Der 42-Jährige ergänzt: «Das habe ich bei Chris Töpperwien gesehen, da gibt es ein Foto, wo Claudia Norberg die Brille anhatte, nach dem Motto: na, hat er in der Schublade das Ding gefunden? Das Schlimme ist, ich würde es Michael Wendler komplett zutrauen.»

screenshot: instagram

Amira sieht das ähnlich und meint dazu schlicht: «Absolut.» Der Komiker sieht das Ganze dann so: «Ich glaube, die machen eine Show, nach dem Motto: Uns geht es gut. Das ist ja der Unterschied, wenn wir jetzt erzählen, wir waren bei Tiffany und ich habe dir was gekauft, ja ok, wunderbar, dann ist das auch so. Bei Michael Wendler weiss man, dass er noch Steuerschulden hat.» Die 28-Jährige legt sogar noch mal nach:

«Wir sind jetzt auch nicht so, dass du mir jeden Tag was schenkst. Wir reiben das den Leuten nicht unter die Nase und machen einen Fake Kalender.»

screenshot: instagram

Mit Laura Müller geht Pocher ebenfalls hart ins Gericht: «Die machen einen Adventskalender, guck mal hier, jeden Tag eine geile Marke und das zeigt ja auch, was sie für eine komplett oberflächliche Alte ist, dass du das auch so präsentierst.» Und Amira meint dazu: «Sie schreibt ja immer: Ich bin so gerührt, ach wie süss. Gerührt bin ich, wenn mein Mann mir einen Brief schreibt oder mir irgendwas Persönliches schenkt.»

Dennoch gibt sie zu: «Ich liebe auch Luxus-Sachen, ich liebe auch teuren Schmuck, teure Klamotten. Leider Gottes bin ich dem auch verfallen, aber für mich ist das nicht komplett Luxus. Für mich sind andere Sachen Luxus.»

(iger)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

19 Ferienbilder, die vermutlich origineller sind als deine Diese Influencer wurden im besten Moment gefilmt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter