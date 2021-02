Leben

Influencerin bekommt fiese Kommentare – und wehrt sich mit Humor



bild: screenshot instagram morgan dawson

Manche Dinge kann man nicht ändern, wie sehr man es auch probiert. Grosse Menschen werden nicht klein sein können oder umgekehrt – da hilft auch kein Sport. Viele Leute rennen solchen unerreichbaren Schönheitsideal aber dennoch nach. Die amerikanische Fitness-Influencerin Morgan Dawson hat auf Instagram klargestellt: «Ich kann mir keine Knochen wachsen lassen» und macht damit auf das Problem aufmerksam.

Das Model filmt sich in ihrem Video selbst, wie sie vor dem Spiegel steht und einen türkisen Bikini trägt. «Ich bekomme viele Kommentare von Leuten, die mich fragen, wieso ich keine Hüften habe?», erzählt Dawson in dem Post. «Ich wurde so geboren», beantwortet sie daraufhin die Frage.

«Ladys, lasst euch nicht vom Internet in den Selbsthass treiben»

«Man kann sich keine Knochen wachsen lassen, aber ich kann diesen Hintern wachsen lassen», sagt sie und klatscht sich lachend auf ihr Hinterteil. Sie versprüht dabei eine Menge Selbstbewusstsein.

Zu dem Video schreibt sie: «Ich liebe meine Figur! Ich sehe jugendlich aus und ich würde nicht besser aussehen, wenn ich mehr Hüften hätte», und weiter, «Ladys, lasst euch nicht vom Internet in den Selbsthass treiben.»

Oft wird auch gesagt, dass Instagram zu den unrealistischen Schönheitsidealen und Unzufriedenheit beiträgt. Besonders Fitspo-Blogs – wie der von Morgan Dawson – werden dabei kritisiert. Darüber hat die Influencerin aber noch kein Video gedreht.

(lfr)

