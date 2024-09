Die Ananas wird oft als Symbol der Liebe verwendet. Bild: Shutterstock

Wenn du diese Frucht im Einkaufswagen hast, wirst du in Spanien angebaggert

In Spanien geht gerade ein schräger Trend viral, bei dem Menschen im Supermarkt mit einer Ananas versuchen ein Date zu finden – das steckt dahinter.

Die meisten, die schon mal auf einer Dating-App unterwegs waren, kennen wahrscheinlich den Frust, der das Online-Dating auslösen kann. Ghosting, Catfishing und dumme Anmachsprüche gehören dabei zur Tagesordnung. Nun scheinen die Spanierinnen und Spanier, die Nase voll von Tinder und Co zu haben. Sie haben sich eine neue Art des Kennenlernens ausgedacht – diese sorgte jedoch für Verwirrung.

Seit Anfang September zieht es täglich zwischen 19 und 20 Uhr Singles auf der Suche nach der grossen Liebe in die Filialen der Supermarktkette Mercadona. Ihr Kennzeichen, dass sie Single sind: Mit einer umgekehrten Ananas im Einkaufswagen durch die Weinabteilung gehen.

Den Trend startete laut BBC die TikTokerin Vivy Lin, die auf ihrem Account verkündete: «Die Anbagger-Zeit ist zwischen 19 und 20 Uhr im Mercadona.» Das Video der Content Creatorin ging viral und sorgte im Land für einige schräge Szenen.

Polizei musste gerufen werden

Aus Madrid gibt es laut BBC Berichte über Gruppen von Jugendlichen, die abends mit Einkaufswagen durch die Geschäfte zogen, ohne etwas zu kaufen und in der Weinabteilung «herumlungerten». Wie das Onlineportal weiter schreibt, musste ein Mann sich zu seinem Junggesellenabschied als Ananas verkleiden und in die Weinabteilung stehen. In Bilbao kam es sogar so weit, dass die Polizei gerufen wurde, da es wegen des Trends zu Übergriffigkeiten in einer Filiale kam. Eingreifen mussten die Polizistinnen und Polizisten jedoch nicht. Ob jemand wirklich ein Date durch eine Ananas gefunden hat, dazu gibt es bisher keine Berichte.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Ananas in einem solchen Zusammenhang verwendet wird. Traditionell wird sie dazu benutzt, dass Menschen, die am Swingen interessiert sind, passende Partner finden können. In der Schweiz hat sich der Ananas-Trend jedoch noch nicht wirklich durchgesetzt.

