Harry Styles, Bebe Rexha und P!nk haben eines gemeinsam: Die drei Stars wurden in den letzten Wochen von ihren Fans auf der Bühne mit skurrilen Dingen beworfen. Ob Asche, Handys oder Käse, für alle war etwas dabei. Doch für die Musikerinnen und Musiker ist das alles andere als ungefährlich. Wieso genau dies passiert und was Social Media (wieder einmal) damit zu tun hat, erfährst du im Video:

In den letzten Wochen gab es vermehrt Meldungen dazu, wie Stars auf der Bühne mit skurrilen Dingen beworfen wurden – ganz ungefährlich ist das nicht.

Der Medienpionier kehrt zum von ihm gegründeten Tele Züri zurück. Im Interview verrät er, wen er in seine neue Talkshow einladen will und wen nicht, was er dem Ex-Credit-Suisse-Präsidenten rät - und weshalb er wieder einmal das SRF kritisiert.

«Hoi Roscheee!», «tschau Roscheee!» - als Roger Schawinski in den CH Media-Büros in Zürich zum Interview auftaucht, ist er sofort gefragt. Die jungen Journalisten von Tele Züri möchten einen kurzen Schwatz mit dem Mann, der ihren Sender 1994 gegründet hat. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nachdem seine Sendungen bei SRF und Blue eingestellt worden sind, erhält er beim Zürcher Lokalsender eine eigene Talkshow. Ab September, pünktlich vor den Wahlen, wird er mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung sprechen.