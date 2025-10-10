Hochnebel10°
«Vogue» verabschiedet sich nach Tierschützer-Protesten von Echtpelz

Vogue, Pels
Der Modekonzern Condé Nast verzichtet in Zukunft auf die Darstellung von Echtpelz-Produkten.Bild: Shutterstock

«Vogue» verabschiedet sich nach Tierschützer-Protesten von Echtpelz

Das Modemagazin «Vogue» hat sich gegen das Zeigen von Fellprodukten entschieden – und setzt damit ein Zeichen.
10.10.2025, 09:4010.10.2025, 09:40

Der Modekonzern Condé Nast hat verkündet, dass er in Zukunft auf die Darstellung von Echtpelz-Produkten verzichten wird. Dies gilt für alle untergeordneten Modemagazine des Unternehmens. Dazu gehören «Vogue», «Glamour», «Vanity Fair» und «GQ». Für Tierschützerinnen und Tierschützer ist der Entscheid ein grosser Erfolg.

Die neuen Unternehmensrichtlinien wurden nach einer neunmonatigen Kampagne der Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT) in Kraft gesetzt. Wie die Organisatorinnen und Organisatoren der Kampagne selbst bestätigten, wurden im Verlauf der Aktionen über 100 Protestaktionen organisiert. Diese überwiegend vor den Wohnungen von Condé Nast-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sowie den Wohnungen von Geschäftspartnern des Konzerns wie Mattel. Zum Entscheid von Condé Nast schreibt CAFT:

«Dieser Sieg knüpft an die langjährige Erfahrung von CAFT an, mutige Basiskampagnen gegen einige der mächtigsten Modekonzerne der Welt zu organisieren, darunter Marc Jacobs und Max Mara.»

«Kunstpelz ist stärker umweltschädigend als Echtpelz»

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Kampagne wird zudem der Rücktritt von der jahrelangen «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour sein. Dass die 75-Jährige eine Vorliebe für Echtpelz hatte, war nie ein Geheimnis. In einem Interview mit CNN meinte Wintour im Jahr 2019, dass «Kunstpelz offensichtlich stärker umweltschädigend als Echtpelz» sei. So machte sie sich seit Jahren zur Zielscheibe von Tierschutz-Organisationen. Die Nachfolgerin von Anna Wintour, Chloe Malle, scheint nun neuen Wind in die Redaktion zu bringen.

Mark Guiducci, from left, Chloe Malle, Anna Wintour, and Baz Luhrmann attend the Kering Caring for Women Dinner at The Pool on Thursday, Sept. 11, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/A ...
Chloe Malle (links) ist die Nachfolgerin von Anna Wintour (rechts) als Chefredaktorin bei «Vogue».Bild: keystone

(sav)

Google trägt heute Pelz – zu Ehren von Meret Oppenheim
1 / 12
Google trägt heute Pelz – zu Ehren von Meret Oppenheim
Google feiert heute den Geburtstag der Schweizer Künstlerin und Lyrikerin Meret Oppenheim.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Luxusmarken verzichten zunehmend auf Tierpelze
Video: srf
