Die bisherige Online-Chefin Chloe Malle (rechts) wird Nachfolgerin von Anna Wintour. (links) Bild: keystone

Chloe Molle wird US-«Vogue»-Nachfolgerin von Anna Wintour

Nach dem Rückzug von Mode-Ikone Anna Wintour (75) hat das Magazin «Vogue» die bisherige Online-Chefin Chloe Malle (39) zur neuen Chefredakteurin der US-Ausgabe ernannt.

Malle arbeitet seit 14 Jahren bei dem Magazin und hat neben der Leitung der «Vogue»-Webseite bisher auch den wöchentlichen Podcast «The Runthrough» moderiert.

Wintour, die als eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche weltweit gilt, hatte Ende Juni ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels angekündigt, aber auch erklärt, dass sie der «Vogue» weltweit verbunden bleibe. Sie sei künftig globale Redaktionsleiterin und höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast für den Titel, hatte damals eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Wintour bleibt auch Chefin der Met-Gala

Wintour war seit 1988 Chefredakteurin der US-«Vogue». Sie bleibt auch die Chef-Organisatorin für die für weltweites Aufsehen erregende Met-Gala, die jedes Jahr Anfang Mai stattfindet.

"«Vogue» hat mich geformt und jetzt freue ich mich über die Aussicht, «Vogue» formen zu dürfen«, erklärte Malle zum Start der neuen Aufgabe. »Und ich fühle mich in der extrem glücklichen Lage, dass ich Anna weiter den Gang hinunter als meine Mentorin habe." (sda/dpa)