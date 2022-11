Mehran Karimi Nasseri auf einer Aufnahme an «seinem »Flughafen im Jahr 2004. Bild: keystone

Er lebte 18 Jahre am Flughafen und war Vorbild für «The Terminal»: Mehran Nasseri ist tot

Der gebürtige Iraner Mehran Nasseri lebte 18 Jahre lang am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Nun ist Nasseri im Alter von 77 Jahren verstorben – vor wenigen Wochen war er erneut an den Flughafen zurückgekehrt.

Mehran Karimi Nasseris Leben war so aussergewöhnlich, dass es Grundlage für einen Film mit dem zweifachen Oscar-Gewinner Tom Hanks in der Hauptrolle wurde: 2004 erschien der Hollywoodstreifen «The Terminal».

Im Film geht es um einen Mann, der aufgrund diplomatischer Wirren rund um sein Heimatland keine gültigen Papiere hat und nach seiner Ankunft am Flughafen weder ein- noch weiterreisen kann.

So oder so ähnlich ging es auch Mehran Nasseri. Er wurde 1945 im Iran geboren und reiste erstmals 1973 nach Europa, um in England zu studieren. Später kehrte er in seine Heimat zurück. Dort soll er aufgrund seiner politischen Meinung verhaftet und ausgewiesen worden sein.

Er kehrte als Flüchtling nach Europa zurück. Was dann mit Nasseri alles geschah, ist unklar. Er selbst machte immer wieder auch widersprüchliche Aussagen über seinen Werdegang. Seine offizielle Version ist, dass ihm bei einem Zwischenstopp in Paris seine Papiere gestohlen wurde und er deshalb nirgends mehr einreisen konnte.

Nasseri blieb deshalb am Pariser Flughafen und lebte dort zwischen 1988 und 2006. Zwischenzeitlich wurde er zu einer kleinen Berühmtheit, er gab zahlreiche Interviews und sein Leben wurde 1993 in Frankreich ein erstes Mal verfilmt. Zu weltweiter Bekanntheit brachte es Nasseri, als Hollywood die Rechte an einem Buch über sein Leben kaufte und den besagten Film mit Tom Hanks produzierte.

Obwohl die Behörden und Nasseris Anwalt im Laufe der Jahre seinen rechtlichen Status klärten und er theoretisch nach Frankreich hätte einreisen dürfen, zog er es vor, am Flughafen zu bleiben. Erst 2006 verliess er ihn aufgrund von medizinischen Problemen. Anschliessend lebte er in Obdachlosenheimen und ihm zur Verfügung gestellten Hotels, vom Geld, dass er durch die Dokumentationen über sein Leben erhalten hatte.

Erst vor wenigen Wochen kehrte Nasseri erneut an den Flughafen zurück – und lebte dort bis zu seinem Tod am 12. November 2022. (con)