Klimaaktivistinnen attackieren Reiche und Superreiche – das steckt dahinter

«Wenn sie auf dem Land lebt, muss es ihr möglich sein, weiter mit dem Auto – einem E-Auto dann – rumzufahren. In den Städten brauchen wir besseren ÖPNV, sodass ein Auto dort überflüssig ist», sagt Joel. Und in den Italienurlaub würde sie in einer klimaneutralen Welt mit dem Nachtzug statt des Flugzeuges kommen. Er ergänzt: «Das wäre ja kein Verzicht. Heute ist der Zug aber viel teurer als das Flugzeug – da läuft offensichtlich etwas falsch.»

«Aber die Krankenpflegerin, die mit ihrer Familie in einer Wohnung wohnt, mit dem Auto zur Arbeit fährt und einmal im Jahr Urlaub in Italien macht – sie muss in einer klimaneutralen Welt auf nichts verzichten.»

«Damals wie heute bin ich davon überzeugt, dass die Dringlichkeit der Lage auch in der Protestform widergespiegelt werden muss. Und in der Lage, in der wir uns befinden, ist es einfach nicht mehr angemessen, sich nur mit bunten Schildern in die Innenstadt zu stellen. Wir müssen deutlich machen: Halt, stopp! So geht es nicht weiter! Der aktuelle politische Kurs ist tödlich! Wir sind gerade dabei, alles zu verlieren, das uns lieb ist.»

In den vergangenen Wochen mussten Symbole des modernen Reichtums reihenweise dran glauben: Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation besprühten in Deutschland einen Privatjet mit Farbe, ein Luxushotel, eine Boutique, eine Yacht. Und vieles mehr. Das Wasser im Yachthafen von Neustadt in Holstein färbten sie mit einem (nicht umweltschädlichen) Farbstoff grün ein.

Selenskyj: Russland holt sich den Krieg ins eigene Land – das Nachtupdate ohne Bilder

Der Putschversuch von Jewgeni Prigoschin wirkt weiterhin nach, Wolodymyr Selenskyj sieht Russland von innen zerfallen. Derweil geht der Krieg unverändert weiter – hier ist das Nachtupdate.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet nach Meinung der Führung in Kiew inzwischen immer mehr Schaden in Russland selbst an. Es sei erkennbar, «dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videobotschaft. Es blieb unklar, ob er damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. «Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an», sagte Selenskyj.