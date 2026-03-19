Schauspieler Chuck Norris: Er ist aus Poduktionen wie «Walker, Texas Ranger» bekannt. Bild: www.imago-images.de

Actionstar Chuck Norris ins Spital gebracht

Noch kurz zuvor soll Chuck Norris trainiert haben, dann folgt plötzlich ein Krankenhausaufenthalt. Was genau passiert ist, bleibt bislang offen.

Dinah Rachko / t-online

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Sorge um Chuck Norris: Wie das US-Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf sein direktes Umfeld berichtet, ist der Schauspieler nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach habe sich der Vorfall innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf der Insel Kauai ereignet.

Details zur Ursache des Notfalls sind bislang nicht bekannt. Allerdings heisst es, Norris befinde sich in guter Verfassung und sei guter Dinge.

Er soll kurz zuvor trainiert haben

Der Vorfall scheint unerwartet gekommen zu sein. Noch am Mittwoch habe der 86-Jährige auf der Insel trainiert. Während eines Telefonats mit einem Bekannten soll er laut TMZ dabei gut gelaunt gewesen sein und sogar Witze gemacht haben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Norris seinen Geburtstag gefeiert. Weitere Informationen zu den Hintergründen liegen derzeit nicht vor.

Chuck Norris ist vor allem als Actionfilmstar und Kampfkünstler bekannt, primär durch Serien wie «Walker, Texas Ranger» und diverse Martial-Arts-Produktionen. Seine Rollen, in denen er meist nahezu unbesiegbar auftrat, führten zu unzähligen Witzen über ihn, die seine übermenschlichen Fähigkeiten aufs Korn nehmen.

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