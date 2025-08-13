sonnig27°
«Miss Italia»-Vorentscheid: Empörung über 13-Jährige in Bikini

«Miss Italia»-Vorentscheid: Empörung über 13-Jährige in Bikini

13.08.2025, 20:4013.08.2025, 20:49
Ein Video aus Kampanien im Süden Italiens sorgt für Empörung: Bei einem regionalen Schönheitswettbewerb läuft eine 13-Jährige im Bikini und mit hohen Absätzen über den Laufsteg.

Dabei ist die Altersgrenze klar geregelt: Teilnehmerinnen bei «Miss Italia» müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Die «Mascotte»-Kategorie ist für 17-Jährige gedacht, die im Folgejahr volljährig werden und dann beim Hauptwettbewerb antreten können.

Patrizia Mirigliani, Patronin des Schönheitswettbewerbs, sprach von einem «unglaublichen Fehler». Sie habe die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben, um die Teilnahme von Minderjährigen zu verhindern. Die letzte minderjährige «Miss Italia» war 2001 die damals 17-jährige Daniela Ferolla. Die Situation in Kampanien sei «nicht nur ein moralisch absolut inakzeptabler Vorfall», sondern auch ein schwerwiegender Regelverstoss. Der Vertrag mit dem Regionalveranstalter sei umgehend gekündigt worden, hiess es in der Mitteilung. (sda/dpa)

