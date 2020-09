Leben

Gucci verkauft jetzt Hosen mit Grasflecken für 680 Euro



Zerrissene Jeans waren gestern, wer heute modisch auftrumpfen will, trägt Grasflecken – oder wie Gucci es nennt: «Distressed-Optik mit fleckigem Effekt». Kostenpunkt: 680 Euro.

Was Eltern in der Regel gar nicht gerne sehen, hat Gucci jetzt zum guten Stil erhoben: Grasflecken auf der Jeans sind offenbar kein Ärgernis mehr, sondern Ausdruck vorzüglichen Geschmacks. Zumindest möchte es uns das italienische Luxus-Modelabel so verkaufen – für eine ordentliche Stange Geld.

Bild: Screenshot gucci.com

680 Euro kostet die neue Gucci-Hose mit Grasflecken-Imitat und hört auf den Namen «Eco-washed Organic Denim». Und wie es sich für eine echte Designerjeans gehört, ist die Hose natürlich nicht bloss ein Kleidungsstück, sondern liefert ihrem Besitzer gleich noch ein ganzes Lebensgefühl: «die Grunge-Attitüde 2020».

Teure Bio-Baumwoll-Hose von Gucci

Wie praktisch, dass die bei der Produktion der Jeans anfallenden Stoffreste angeblich auch noch alle wiederverwertet werden. So könnte die Bio-Baumwoll-Hose glatt zum It-Piece der « Fridays for Future »-Bewegung werden. Allerdings könnte man für den Preis auch locker mehr als 40 Bäume pflanzen.

Wahrscheinlicher ist also, dass Greta Thunberg und Co. 680 Euro lieber anderweitig investieren – und für den Grasflecken-Look lieber auf die altbewährte Kostenlos-Methode zurückgreifen: mit den Knien über den Rasen rutschen.

