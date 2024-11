Video: watson/watson/sabethvela

Frauen lassen sich Serienmörderin tätowieren – das steckt hinter dem Aqua-Tofana-Trend

Auf TikTok zeigen gerade Dutzende von Frauen ihr Aqua-Tofana-Tattoo. Was das Motiv bedeutet und was es mit den US-Wahlen zu tun hat.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Aqua Tofana gehörte im 17. Jahrhundert zu den tödlichsten Giften seiner Zeit. Jetzt lassen sich heute gerade Dutzende von Frauen ein Zeichen des Trankes auf den Körper tätowieren. Was das Tattoo bedeutet, wieso das Symbol gerade heute wieder so im Trend ist und was Aqua Tofana unter anderem auch mit den US-Wahlen zu tun hat, erfährst du im Video:

Video: watson/watson/sabethvela

Mehr Videos:

Video: watson/sabeth vela, lucas zollinger

Video: watson