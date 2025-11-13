freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Post

Post: bereitet sich auf möglichen Paket-Rekord zu Weihnachten vor

Post rüstet sich für möglichen Paket-Rekord zum Jahresende

13.11.2025, 10:3113.11.2025, 10:31

Die Post rüstet sich mit mehr Temporärpersonal, zusätzlichen Zustelltouren und längerem Betrieb in den Sortierzentren für die Paketflut zum Jahresende. Sie erwartet an den Shoppingtagen rund um Black Friday und Weihnachten gleich viel oder mehr Pakete als im Vorjahr, wie ein Post-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag sagte.

Ein Paket von Zalando wird auf einem Foerderband transportiert, am Dienstag, 23. September 2014, im Paketzentrum der Schweizerischen Post in Haerkingen. Die Schweizerische Post erhoeht mit Blick auf d ...
Die Post erwartet um dem Black Friday und Weihnachten mehr Pakete als im Jahr 2024- Bild: KEYSTONE

Darauf deuteten die gestiegenen Paketmengen in den vergangenen Quartalen hin, wie der Sprecher weiter sagte. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Post mit 7,5 Millionen Paketen in den Tagen vor Black Friday Ende November bis nach dem Cyber-Monday Anfang Dezember eine Rekordmenge zugestellt. Es waren knapp eine halbe Million Pakete mehr als 2023.

In den Wochen bis Weihnachten rechnet das Unternehmen mit bis zu einer Million Paketen pro Tag – deutlich mehr als an normalen Werktagen mit rund 600'000 Sendungen, wie die Post mitteilte. Rund 20'000 Mitarbeitende in Sortierzentren und Zustellung werden in der Zeit von etwa 500 temporären Kräften unterstützt.

Sortieranlagen laufen 22 statt 18 Stunden

Um die Mengen zu bewältigen, führt die Post täglich über 370 zusätzliche Zustelltouren durch. In den grossen Sortierzentren laufen die Anlagen bis zu 22 Stunden am Tag statt der üblichen rund 18 Stunden. Bereits seit Sommer plant die Post mit Grosskunden, um regionale Spitzen früh zu erkennen.

ZU DEN BERICHTEN DER „SCHWEIZ AM SONNTAG“ UEBER SPARPLAENE DER POST STELLEN WIR IHNEN AM SONNTAG, 9. FEBRUAR 2014 FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG – Ernst Simmen, Poestler bei die Schweizerischen P ...
Die Post plant für die vielen Päckli zusätzliche Auslieferungen.Bild: KEYSTONE

Herausforderungen blieben externe Faktoren wie Staus, Bahnverzögerungen oder schlechtes Wetter, erklärte die Post. Wichtig sei auch die Form der angelieferten Pakete, da besonders sperrige Sendungen Abläufe verlangsamten.

Für mehr Sicherheit beim Paketempfang will die Post immer präzisere Zeitfenster in ihren Sendungsankündigungen anbieten. Rund 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer würden dafür den kostenlosen Online-Dienst «Meine Sendungen» verwenden, hiess es.

Warnung vor Phishing

Die Post rät Kundinnen und Kunden zudem, Pakete möglichst nicht lange unbeaufsichtigt zu lassen und alternative Abholorte wie PickPost oder My-Post-24 zu nutzen. Zudem warnt sie vor Phishing. «Nicht alles, was gelb aussieht, kommt auch von der Schweizerischen Post.» (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz
1 / 18
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz

2015 einigten sich die Staaten der Welt auf das wegweisende Pariser Klimaschutzabkommen. Zehn Jahre später fällt die Bilanz gemischt aus. Diese Bildstrecke dreht sich um wichtige Begriffe rund um die Weltklimakonferenz, die man kennen sollte.
quelle: keystone / fernando llano
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Basel hat die tiefste Geburtenrate der Schweiz – Eltern sagen, wieso
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
5
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
Erwerbslosenquote springt auf höchsten Stand seit Coronakrise
Die seit längerem schwächelnde Konjunktur hat Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbslosenquote stieg im dritten Quartal erstmals seit Jahren auf über 5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit dem Höhepunkt der Coronakrise.
Zur Story