freundlich11°
DE | FR
burger
Schweiz
Weihnachten

Bargeld ist am Weihnachtsmarkt im Zürich HB nicht erwünscht

[Stockbild] Switzerland. Schweiz. Zurich. Zuerich. Hauptbahnhof. Main Station. Weihnachten. Christmas. Market. Weihnachtsmarkt. Christkindlimarkt. Weihnachtsschmuck. Weihnachtsbaumschmuck. Christbaums ...
Bargeld ist am Weihnachtsmarkt im Zürcher HB unerwünscht. Bild: KEYSTONE

Bei Bargeldzahlung: Händler droht am Weihnachtsmarkt am HB 500 Franken Busse

12.11.2025, 15:3512.11.2025, 15:35

Schon länger geht der Trend an grossen Veranstaltungen hin zu «cashless» – das Zahlen mit Bargeld ist immer häufiger unerwünscht.

Das wird auch am Weihnachtsmarkt am Zürcher HB so sein. Der Veranstalter «Polarzauber» weist auf seiner Webseite explizit darauf hin, dass nur Mobiles Bezahlen mit Twint oder Kartenzahlungen akzeptiert würden.

Wie der K-Tipp nun berichtet, müssen sich aber nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Händler an die Devise «cashless» halten – allenfalls droht eine Busse von 500 Franken. Und bei wiederholter Nichtbeachtung sogar der Ausschluss vom Markt.

Damit wolle der Veranstalter wohl verhindern, dass Bargeldeinnahmen nicht korrekt deklariert werden, heisst es weiter. Die Weihnachtsmarkt-Händler zahlen dem Veranstalter nämlich nicht nur Standmiete, sondern auch eine Umsatzbeteiligung.

Gegenüber dem K-Tipp gibt «Polarzauber» an, dass solch ein Prozedere «an Veranstaltung dieser Grösse üblich» sei. Das stösst bei einigen Händlern aber auf Widerstand. Gegenüber dem Konsumentenmagazin sagt ein Standbetreiber:

«Etwa die Hälfte der Leute zahlt bei mir in bar. Wenn ich Bargeld ablehnen muss, verliere ich Umsatz.»
K-Tipp

Verzicht auf Bargeld «sicherer»

«Polarzauber» hält dagegen und sagt, «cashless» mache den Einkauf sicherer und hygienischer: weniger Diebstähle, weniger Wartezeiten und weniger Krankheitsübertragungen.

Der Trend hin zu «cashless» zeigt sich auch bei anderen Weihnachtsmärkten: So ermutigen auch die Betreiber am Bellevue, an der Europaallee oder in Winterthur die Marktbesucher, möglichst auf Bargeld zu verzichten. Bei diesen Standorten ist die Annahme von Bargeld allerdings nicht grundsätzlich verboten.

Sowohl die SBB als Eigentümerin des Hauptbahnhofs, als auch die Stadt Zürich sind jedoch mit den Vorschriften von «Polarzauber» einverstanden.

Der Weihnachtsmarkt am Zürcher Hauptbahnhof startet am 20. November und wird bis am 24. Dezember geöffnet sein. (ome)

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt:

Basler Weihnachtsmarkt zu den besten der Welt gekürt – doch die Schweiz hat mehr zu bieten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weihnachtsmärkte
1 / 12
Die schönsten Weihnachtsmärkte
Der Weihnachtsmarkt in Prag erleuchtet die Tschechische Hauptstadt mit bunten Lichtern.
quelle: epa/epa / filip singer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frust und Groll am Weihnachtsmarkt? «Glühwein doch!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
4
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
5
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
YB-Frauen treffen im Cup auf Thun +++ Emely Jäggi schiesst sich zu WM-Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
Keller-Sutter streicht Mitarbeitenden die Weihnachtsfeier im Bernerhof
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat die traditionelle Weihnachtsfeier ihres Finanzdepartements im Bernerhof gestrichen.
Zur Story