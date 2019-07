Flirtgesichter und ein Captain: Das war der Donnerstag am Openair Lumnezia

Diese lustigen Tiere entlassen dich ins kühle Wochenende

Cute news everyone.

Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich muss zugeben, dass ich mich heute etwas planlos an diese Cute News gesetzt habe. Glücklicherweise gibt es da noch ein Archiv für solche Notfälle, also kriegt ihr jetzt einfach vorgesetzt, was mir in letzter Zeit so vor den Mauszeiger gekommen ist.

Nur das Tier der Woche stand bereits zuvor fest:

der Nacktkehl-Lärmvogel. Mehr dazu später.

Okay, ist dieser Baby-Gecko echt? Das sieht mir eher nach einem Plastik-Gecko aus.