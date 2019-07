Leben

Costa Cordalis ist tot – so trauern die Fans um die Schlager-Legende



«Der Dschungelkönig ist tot» – so nehmen die Fans Abschied von Costa Cordalis

Sänger Costa Cordalis ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Schlagerstar erlangte besonders mit seinem Hit «Anita» Bekanntheit. Auf sozialen Medien trauern die Fans.

«Anita war ein Ohrwurm, an dem kein Weg vorbeiführt. Seine Musik sorgte immer für gute Stimmung.» «Eine wahre Stimme meiner Kindheit ist verstummt.» So nehmen Fans auf Twitter Abschied von Costa Cordalis, der am 2. Juli 2019 im Kreise seiner Familie auf Mallorca verstorben ist.

Du warst ein herzensguter Mensch mit Charakter.Ruhe in Frieden, Costa. Ich werde Dich vermissen. #CostaCordalis— Kamil🇪🇺 (@terrestrisch) July 3, 2019

«Du warst ein herzensguter Mensch mit Charakter. Ruhe in Frieden, Costa. Ich werde Dich vermissen», schreibt ein Fan. «Die Schlagerwelt trauert um einen der ganz Grossen», heisst es weiter. Andere Nutzer stimmen den Kult-Hit «Anita» an: «Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko...». Der Song wird die Fans immer an den Sänger erinnern: «Du bist gegangen, aber Anita bleibt für immer!», postet ein Nutzer.

Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko... Du bist gegangen, aber "Anita" bleibt für immer! #CostaCordalis— Andy (@andytainer) July 3, 2019

Tanzen wir alle noch einmal für Costa Cordalis, den ersten Dschungelkönig, der diesen Titel so rührend ernst nahm wie keiner mehr nach ihm. Eins nach vorn, zwei zurück, Dschun-gel-beat! — Anja Rützel (@aruetzel) July 3, 2019

2004 gewann Costa Cordalis als erster die Sendung «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Auf Twitter gedenken die Fans dem einstigen Dschungelkönig: «Der Dschungelkönig ist tot, lang lebe der Dschungelkönig! Mach's gut, Costa Cordalis.»

Und auch an seine stimmungsvollen Auftritte denken die Nutzer zurück: «Ein wunderbarer Mensch und Entertainer feiert nun im Himmel» und «Aaaaniiiita. Danke Costa, hast uns schöne Lieder geschenkt!», posten sie.

Auf Instagram nehmen zahlreiche Fans ebenfalls mit bewegenden Worten Abschied von der Schlagerikone: «Eine Musiklegende ist gestorben», schreibt ein Nutzer. «Bye bye Costa, hoffentlich geht's dir gut da drüben. Deine Anita wird dafür sorgen, dich nie zu vergessen und viele Lieder mehr», trauert ein anderer Fan.

Abschied nehmen auch Schlager-Grössen wie Mickie Krause und Jürgen Drews. Letzterer schreibt: «Costa war immer ein liebenswerter, höflicher und absolut höflicher Mann.»

