«Running Up That Hill»: So viel Geld hat Kate Bush dank «Stranger Things» verdient

Der Kultsong «Running Up That Hill» wurde vor 37 Jahren veröffentlicht. Nun ist der Song wieder in aller Munde – dank der Serie «Stranger Things».

«Stranger Things»-Fans entdeckten – oder entdeckten wieder – Kate Bushs «Hit Running Up That Hill» im ersten Teil der vierten Staffel. Schon in seinem Erscheinungsjahr 1985 schlug der Song ein wie eine Bombe. Nun aber erreicht der Song einen erneuten Höhepunkt – und ist sogar erfolgreicher als damals.

Zurück in die Charts katapultiert sich der Song aufgrund der Serie «Stranger Things», die den Hit in einer Schlüsselszene zeigt.

Über 2 Millionen

Laut CBS News hat Kate Bush seit der Ausstrahlung von «Stranger Things» rund 2,3 Millionen Dollar verdient. «Running Up That Hill» sei aktuell der meistgestreamte Track der Welt, erklärte Rob Jonas, CEO der Musikanalyseplattform Luminate.

Die Streaming-Lizenzgebühren in Millionenhöhe seien zwischen dem 27. Mai und dem 23. Juni generiert worden, sagte er. Es bestehe keinen Zweifel, dass die Einnahmen in den kommenden Tagen weiter steigen werden. (sie)