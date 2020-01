Leben

Legendäre Band Rage Against the Machine am Coachella



Jetzt ist offiziell: Legendäre Band Rage Against the Machine kommt zurück

Bild: EPA

Das Gerücht gab es schon länger, nun wurde es bestätigt: Im Rahmen ihrer Wiedervereinigungs-Tour spielt die legendäre Band Rage Against the Machine im April gleich zweimal beim berühmten Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien.

Wie der Veranstalter nun bekannt gab, sind sie nun als eine der Hauptgruppen des Festivals angekündigt, mehr als zwei Jahrzehnte nachdem die antiautoritären Rocker beim ersten Coachella-Festival überhaupt auftraten.

Rage Against the Machine werden am 10. und 17. April beim Coachella auftreten. Nach achtjähriger Pause kommt die für ihre sozialkritischen und linksgeprägten Songs bekannte Band ausgerechnet im US-Wahljahr zurück. Das war wohl auch ein Grund für den Veranstalter, der Gruppe so viel Raum auf dem Festival zu geben, das sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre zu einem der wichtigsten Musikereignisse der Welt entwickelt hat. Neben Rage Against the Machine sind unter anderem auch der Sänger Frank Ocean und der Rapper Travis Scott angekündigt. (aeg/sda/afp)

