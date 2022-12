Openair Gränichen: Diese 10 Acts stehen sicher auf dem Line Up

Das Openair Gränichen hat bereits jetzt einen ersten Teil des Line Ups verraten

Das Hardcore- und Rockfestival hat auch dieses Jahr wieder einige Perlen in petto – siehe selbst.

Seit 1995 findet das aargauer Openair in Gränichen schon statt – und lockt jährlich ungefähr 9000 Besucher an. So hoffentlich auch bei der nächsten Ausgabe im 2023.

Auf dem Programm des zweitägigen Festivals stehen Bands aus der Rock-, Metalcore-, Hardcore- und Punk-Szene. Folgende Artists wurden vom Organisationskomitee inzwischen angekündigt:

Programm (bisher):

Frank Carter & The Rattlesnakes

Landmvrks

Terror

Good Riddance

Fjørt

Grade 2

Svalbard

Carson

The High Times

Path Of Resurgence

Falls dir das Programm gefällt, solltest du dir den 4. und 5. August 2023 schonmal fett im Kalender anstreichen – und ein Ticket kaufen, solange sie noch zum «Early Bird»-Preis verfügbar sind. Die nächste Ankündigungswelle soll laut den Veranstaltern im Frühjahr folgen.