Openair St. Gallen: So sieht das fast vollständige Line-Up für 2023 aus

Openair St. Gallen: So sieht das Line-Up für 2023 aus

Das Openair St. Gallen hat die ersten Acts bekannt gegeben, die am Festival 2023 einen Auftritt haben.

Seit 1977 findet das Openair St. Gallen nun schon statt – mitten im Naturschutzgebiet. Letztes Jahr strömten 110'000 Besucher über vier Tage verteilt in die Ostschweiz, um ihren Lieblingsbands zu lauschen.

Auch die nächstjährige Ausgabe sieht vielversprechend aus, wenn man sich das Line-Up anschaut, welches grösstenteils finalisiert ist:

Programm (bisher):

Macklemore

Lewis Capaldi

Kraftklub

Peter Fox

The Lumineers

Hecht

Casper

Tash Sultana

Rin

Sam Fender

SDP

Electric Callboy

Wanda

Aurora

Von wegen Lisbeth

Badmómzjay

Jeremias

Apashe

Mimi Webb

Meduza

Lo & Leduc

Nura

Feine Sahne Fischfilet

Lea

The Gardener & The Tree

Dylan

Betterov

Cat Burns

Kings Elliot

Sam Himself

Team Scheisse

Anna Erhard

Psycho Weazel Live

Hatepop

Worries and Other Plants

Wie es in der Medienmitteilung heisst, hat der Ticketverkauf am 3. Dezember bereits gestartet – im 2022 waren die Tickets im März ausverkauft. Aufgrund der gestiegenen Produktionskosten (wegen Corona, der Energiekrise usw.) sind die Tickets dieses Mal ungefähr 10 Prozent teurer als in vergangenen Jahren.

(anb)