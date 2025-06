Drake kommt im August nach Zürich. Bild: keystone

Drake kommt nach Zürich ins Hallenstadion – so kommst du an Tickets

Nach seiner Musikpause und der Fehde mit Kendrick Lamar geht der kanadische Superstar Drake wieder abseits Nordamerikas auf Tour. Am 11. August kommt mit ihm einer der weltweit meistgestreamten Musikschaffenden ins Zürcher Hallenstadion.

Die Tour ist laut Veranstalter die erste nach Europa und Grossbritannien seit 2019. In den vergangenen beiden Jahren war Drake live vor allem in Nordamerika zu sehen, Anfang des Jahres folgten Konzerte in Australien.

Nach seinem Album «For All The Dogs» hatte der Rapper im Jahr 2023 aus gesundheitlichen Gründen eine Musikpause angekündigt. Dieses Jahr folgte mit «$ome $exy $ongs 4 U» ein Album in Zusammenarbeit mit dem R-'n'-B-Produzenten Partynextdoor.

So kommst du an Drake-Tickets

Die Tickets für das Konzert können ab dem 4. Juni ab 12 Uhr via Ticketmaster gekauft werden. Aber Achtung: Am Mittwoch können nur Personen, die mit TWINT bezahlen, ein Ticket kaufen.

Alle, die nicht mit TWINT bezahlen wollen, können dann ab Donnerstag, 5. Juni 2025, um 12 Uhr unter diesem Link bei Ticketmaster ein Ticket kaufen.

Die Preise für die Tickets variieren je nach Wunschplatz. Für einen Sitzplatz starten die Ticketpreise bei 98 Franken, ein Stehplatz wird 165 Franken kosten. (ome/sda)