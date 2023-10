Wegen Morddrohungen: Erneut Konzert in mexikanischer Grenzstadt abgesagt

Mehr «International»

Erneut ist wegen Morddrohungen eines mutmasslichen Drogenkartells ein Konzert in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana abgesagt worden. Die US-mexikanische Gruppe Fuerza Regida, die zuletzt den Song «El Jefe» mit dem kolumbianischen Popstar Shakira veröffentlicht hatte, habe sich entschieden, nicht in der Stadt an der US-Grenze aufzutreten, sagte der örtliche Sicherheitschef, José Fernández, am Dienstag dem Fernsehsender Milenio.

Die US-mexikanische Gruppe Fuerza Regida bei einem Auftritt im September 2023. Bild: keystone

Dieselbe Entscheidung hatte zuvor schon der Rapper Peso Pluma getroffen. Dieser habe mit Fuerza Regida die Verherrlichung von Drogenbossen in einigen Songs gemein. Die Drohungen könnten von rivalisierenden kriminellen Gruppen stammen, sagte Fernández.

In Tijuana, das an die kalifornische Stadt San Diego grenzt, kämpfen das Sinaloa-Kartell und das Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) gegeneinander um Einflussgebiete. Einige Lieder von Fuerza Regida und Peso Pluma, der selbst aus Sinaloa stammt, enthalten Anspielungen auf das Sinaloa-Kartell. Auf handgeschriebenen Plakaten, die in den Strassen von Tijuana auftauchten, wurden beide mutmasslich vom CJNG bedroht. Sollten sie wie geplant in den kommenden Tagen in Tijuana auftreten, würden ihre Konzerte die letzten ihres Lebens sein, hiess es.

Die sogenannte «Narco-Musik» über Drogen, Waffen und Geld ist in einigen Regionen Mexikos weit verbreitet. Diese Mischung aus regionaler mexikanischer Musik, Rap und Trap verherrlicht oft die Drogengangs. Vor allem bei Jugendlichen sind die Lieder des 24 Jahre alten Peso Pluma sehr beliebt. Der Sänger feierte im April sein US-Fernsehdebüt in der «Tonight Show» von Moderator Jimmy Fallon. (sda/dpa)