Das Festival in Degen, in der Nähe von Davos, ist bekannt für sein Line-Up, das zwischen den Genres keine Grenze zieht.

«Herr der Ringe»-Produzenten kündigen gleich mehrere Kinofilme an

Fans von «Herr der Ringe» und «Der Hobbit» können sich auf neuen Filmstoff aus Mittelerde freuen. In Kooperation mit der Embracer-Gruppe will die US-Produktionsfirma New Line Cinema weitere Geschichten aus der Literaturwelt von J.R.R. Tolkien auf die Kinoleinwand bringen. Das kündigte New Lines Mutterkonzern Warner Bros gemeinsam mit der Embracer-Gruppe am Donnerstag (Ortszeit) an.