Wenn du diese 12,5 Garmethoden beherrschst, musst du nicht ständig aufs Rezept gucken

Schock-Tat in Basel: Seniorin plante Mord an siebenjährigem Schüler minuziös

Im März 2019 hat eine Seniorin in Basel einen siebenjährigen Schüler ermordet. Am 10. August muss sich die 76-jährige, mutmasslich psychisch kranke Täterin für den minuziös geplanten Mord vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Die Bluttat sorgte landesweit für Bestürzung und Fassungslosigkeit: Am 21. März 2019, kurz vor 12.40 Uhr, wurde am St. Galler-Ring im Gotthelf-Quartier in Basel ein siebenjähriger Schüler auf dem Heimweg niedergestochen. Der Bub erlag seinen schweren Verletzungen.

Die …