klar16°
DE | FR
burger
Leben
Netflix

Netflix House: Streaminganbieter eröffnet Freizeitpark im November

Netflix eröffnet ersten Freizeitpark im November

Die Lieblingsserie live erleben: Das soll in den geplanten Netflix-Freizeitparks – die keine Parks, sondern Häuser sind – möglich sein.
03.09.2025, 21:0103.09.2025, 21:01
Helen Albrecht / t-online
Mehr «Leben»
Ein Artikel von
t-online

Der Streaminganbieter Netflix hat angekündigt, am 12. November eine eigene Erlebniswelt für Serienfans zu eröffnen. Das erste sogenannte «Netflix House» geht in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia an den Start; am 11. Dezember folgt ein zweites in Dallas, Texas. Die Attraktionen sollen das ganze Jahr über geöffnet sein und eine Vielzahl von beliebten Serien für Besucher erfahrbar machen.

Auf seiner Webseite gibt Netflix mit wenigen Bildern und begrenzten Informationen Einblicke in das Konzept der Netflix-Häuser. Geplant sind verschiedene Attraktionen sowie das hauseigene Restaurant «Netflix Bites» auf mehr als 9'000 Quadratmeter Fläche.

Was Besucher in den «Netflix Houses» erwartet

Besucher können mit Spielen, Vorführungen und immersiven Erlebnissen in die Geschichten der beliebtesten Netflix-Serien wie «Stranger Things» oder «Love Is Blind» eintauchen – oder etwa bei einer Partie «Rotes Licht, Grünes Licht» mitmachen, einem nervenaufreibenden Spiel aus der Serie «Squid Game».

netflix house
So ungefähr soll der Vergnügungspark aussehen.Bild: netflix

Die Idee erinnert ein wenig an Disneyland: Besucher treffen Seriencharaktere wie Queen Charlotte aus Bridgerton oder Wednesday aus der gleichnamigen Serie, können Fotos mit ihnen machen oder exklusive Fanartikel in den Shops kaufen.

Der Eintritt zum Haus ist kostenlos, die einzelnen Aktivitäten sollen aber Geld kosten. Ab Oktober können Interessierte bereits Tickets für den Standort in Philadelphia erhalten. Für 2027 ist ausserdem ein weiterer Standort in Las Vegas geplant.

Mehr zu Netflix:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du magst «Stranger Things»? Dann wirst du diese Memes lieben!
1 / 36
Du magst «Stranger Things»? Dann wirst du diese Memes lieben!
«Wenn du Staffel 4 Teil 1 an einem Tag durchgeschaut hast und nun auf Staffel 4 Teil 2 warten musst.»
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Millionen-Klicks Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Meistgeteilt
1
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
4
Trump: Hamas soll Geiseln freilassen +++ Geiselfamilien protestieren vor Netanjahus Haus
5
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
Dubrovnik plant Reservierungspflicht gegen Übertourismus
Dubrovnik führt ab 2026 eine Reservierungspflicht für den Besuch der berühmten Stadtmauer ein. Diese Massnahme soll dem Übertourismus entgegenwirken.
Kroatien war schon ein beliebtes Reiseziel, als das Land noch zu Jugoslawien gehörte. Die Jugoslawienkriege der 1990er-Jahre brachten den Tourismus zum Erliegen. Doch die Branche erholte sich nach und nach wieder und ist inzwischen ein sehr wichtiger Zweig in der Wirtschaft des Landes an der Adria.
Zur Story