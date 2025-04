Netflix will «Dahmer» neuer mit True-Crime-Serie über britisches Mörder-Paar toppen

Die True-Crime-Doku besteht insgesamt aus drei Folgen. Am 14. Mai um 9 Uhr startet die Mini-Serie exklusiv auf Netflix, da es eine Eigenproduktion ist. Die Folgen heissen «Fred», «Rose» und «Der Prozess».

Schon in der Vergangenheit gab es Dokumentarfilme über sie, jetzt sollen neue Einblicke in die unaussprechlichen Verbrechen geliefert werden.

Warum der Fall um das Mörderpaar so schockierend ist

«In der Serie kommen Familienangehörige einiger Opfer zu Wort – von denen einige zum ersten Mal sprechen – und geben Einblick in den Schmerz und die Qualen, die sie jahrzehntelang erleiden mussten», heisst es.

Dabei gibt es exklusives Material wie bisher unveröffentlichte Polizeivideos und Audioaufnahmen, die in die Produktion eingearbeitet werden.

Fred und Rose West sind laut Netflix ein berüchtigtes Serienmörder-Paar aus Grossbritannien. In der Doku «Fred und Rose West: Eine britische Horror-Story» wird das Leben und die dazugehörigen Verbrechen des Ehepaars näher durchleuchtet.

Im Jahr 2022 gab es bei Netflix grosses Interesse für Jeffrey Dahmer. In diesem Jahr erschien eine Serie mit zehn Folgen sowie eine begleitende Dokumentation zu dem Serienmörder. Er hat in den USA zwischen 1978 und 1991 mehrere Männer getötet und ihre Leichen geschändet.

Auf Netflix schaffen es immer wieder Geschichten über echte Mordfälle an die Spitze der Charts. Schon bald gibt es den nächsten schockierenden Fall zu sehen.

«The Innocence Files» In jeder Folge versuchen Personen vom Innocence Project, Häftlingen, die zu Unrecht verurteilt worden sind, zu helfen, ihr Urteil anzufechten und ihre Unschuld zu beweisen.

